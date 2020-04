Il 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione, non potrà essere festeggiato nelle piazze d'Italia a causa della pandemia.

E allora come celebrarlo? Ce lo suggerisce l'ANPI.

"Il 25 aprile alle ore 15, l'ora in cui ogni anno parte a Milano il grande corteo nazionale, invitiamo tutti caldamente ad esporre dalle finestre, dai balconi il tricolore e ad intonare Bella ciao. In un momento intenso saremo insieme, con la Liberazione nel cuore. Con la sua bella e unitaria energia".

L'Italia ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che sappiano offrire la forza e la tenacia per poter scorgere un orizzonte di liberazione. Il 25 aprile ce lo ricorda.

Come ci ricorda anche che non dobbiamo disperdere il patrimonio di libertà che ci ha offerto il sacrificio delle partigiane e dei partigiani che hanno combattuto, dando anche la vita, per liberarci dall'oppressione e dagli orrori del nazifascismo a cui oggi una larga fetta dei partiti che siedono in Parlamento non disdegna di strizzare l'occhio.