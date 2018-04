Iraq, Carabinieri addestrano poliziotti iracheni a difendere patrimonio culturale da minacce

E' durato 2 settimane il corso svolto dai Carabinieri Istruttori del Unite 4 Heritage del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), conosciuti anche come i Caschi Blu della Cultura, a favore di 31 unità del quadro dirigente della Polizia Regionale, esperti in beni culturali e accademici locali.

Il corso si è svolto presso la "Salahaddin University" di Erbil. Problematiche come le difficoltà che si possono incontrare nella tutela del patrimonio culturale in situazioni di emergenza e quali potrebbero essere le soluzioni, convergenza tra la protezione e la messa in sicurezza dei bei culturali in caso di emergenze naturali e le precauzioni e procedure da mettere in atto nei periodi del pre e del post conflitto in situazioni di emergenza causate dall'uomo: questi alcuni degli argomenti affrontati durante il corso.

I Carabinieri hanno condiviso la loro loro solida esperienza in qualità di istruttori della TPC su come affrontare le minacce al patrimonio culturale, su come contrastare il traffico illecito di opere d'arte, su come gestire le peculiari competenze nel difendere l'eccezionale patrimonio culturale dell'area irachena. Il corso "Cultural Heritage Protection" rientra nell'ambito dell'offerta formativa che viene messa a disposizione della Police Task Force Iraq operativa sia a Baghdad che ad Erbil.

Al momento della consegna degli attestati di fine corso, i poliziotti del quadro dirigente della Polizia irachena, hanno avuto parole di elogio e di ringraziamento per il corso svolto dai Carabinieri, ed hanno manifestato il desiderio di poter approfondire le tematiche affrontate durante il corso con altri corsi di elevato contenuto tecnico.

Grazie all'addestramento ricevuto dalla Police Task Force a guida Carabinieri nell'ambito della missione Prima Parthica, ora questi poliziotti saranno in grado di difendere il loro meraviglioso patrimonio culturale da ogni tipo di minaccia.





