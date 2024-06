PALERMO – (Ernesto Genoni) - In programma ad inizio settimana prossima, nella sede dell’Associazione “LinfaRossa” di Palermo, una specifica conferenza stampa per sensibilizzare alla donazione di sangue.

“Donare sangue significa donare la vita” questo uno dei motti dell’associazione palermitana che campeggia sulla pagina social del sodalizio. C’è tanto bisogno di donazioni di sangue, soprattutto con l’approssimarsi dei mesi estivi – dicono Riccardo Rossi (foto: in sala prelievi) e Barbara Occhipinti vicini a “LinfaRossa” e da sempre uniti a Fratel Biagio e ora alla sua associazione condividendo l’esperienza di volontariato e amore cristiano verso i più bisognosi – il punto è, di questi periodi come ogni anno, scongiurare e superare la carenza che nei mesi estivi si presenta all’ospedale Cervello di Palermo come in altre realtà. La sensazione più bella dopo una donazione, si legge ancora nella nota - è sapere che qualcuno con il tuo dono vivrà!

Saranno resi noti i numeri di donatori necessari per superare questa criticità – riporta la nota - e si discuterà sull’importanza della tempestività della donazione per aiutare chi soffre di malattie croniche.

La conferenza stampa si terrà nella sede dell’associazione ‘’Linfa Rossa’’, in via Pecori Giraldi 18 (zona Sperone/Forum) alle ore 10.30 di lunedì 24 giugno 2024. Relatori: - Pietro Giannopolo, Direttore di Linfa Rossa, donatori sangue Palermo Odv - dott. Aurelio Maggio, Ematologia e Malattie Rare - Moderatore: Riccardo Rossi, giornalista, e donatore di sangue. Durante la conferenza, chiarisce la nota - potranno essere effettuate riprese ed immagini, nella sala prelievi, solo se i donatori saranno consenzienti.