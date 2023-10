La scheda grafica Asus NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 è una soluzione di fascia media basata sull'architettura NVIDIA Ampere, che offre prestazioni elevate per il gaming e la creatività. Questa scheda ha le seguenti caratteristiche tecniche:

- GPU: NVIDIA Ampere GA106 con 3584 Cuda Core, 28 RT Core e 112 Tensor Core

- Memoria: 12 GB di GDDR6 con bus a 192 bit e larghezza di banda di 360 GB/s

- Frequenza: 1867 MHz in modalità OC e 1837 MHz in modalità Gaming

- Consumo: 170 W di TDP e alimentatore consigliato da 650 W

- Raffreddamento: due ventole Axial-tech con design a 2 slot e tecnologia 0dB

- Connettività: 1 porta HDMI 2.1 e 3 porte DisplayPort 1.4a, supporto fino a 4 monitor

- Dimensioni: 20 x 12.9 x 5 cm

La scheda grafica Asus NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 supporta le principali tecnologie NVIDIA, come il ray-tracing, il DLSS, il Reflex e il Broadcast, che migliorano la qualità grafica, le prestazioni, la latenza e la comunicazione nei giochi. Inoltre, grazie ai driver Game Ready e al software GPU Tweak II, è possibile ottimizzare le impostazioni di gioco e monitorare le statistiche della scheda.

La scheda grafica Asus NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 è una buona scelta per chi cerca una soluzione equilibrata tra prezzo e prestazioni, in grado di garantire un'esperienza fluida e realistica in Full HD e anche in QHD in alcuni titoli. Secondo alcune recensioni, questa scheda supera la precedente generazione di RTX 2060 e si avvicina alla RTX 2070.