Magellano è un percorso di studi relativo alla formazione professionale di cittadini stranieri, comunitari e non con l’obiettivo di acquisire una professionalità nella gestione delle competenze organizzate di eventi fieristici di matching B2B e nella fornitura di servizi di lead generation attraverso piattaforme e tecnologie sviluppate da Sm2p.

Magellano si prefigge l'obiettivo di: Formare, Strutturare Imprenditorialmente e poi accompagnare nel paese di origine le donne emigrate tempo prima con un progetto di impresa governato e ben razionalizzato perchè l'accoglienza in Italia non deve essere solo accoglienza passiva, assistenzialista, ma deve essere accoglienza proattiva finalizzata a dare un aiuto nel momento di inizio e aiutare a rientrare in patria con qualcosa da offrire al proprio paese : una professionalità.

Magellano nasce ed unisce l’esperienza di grandi organizzazioni specializzate nella gestione dei matching B2B con all’attivo diverse attività pluriennali e player importanti nello sviluppo di soluzioni applicative legate al mondo della lead generation.

I candidati saranno inseriti per ottenere una qualifica professionale che permetterà loro di proseguire il lavoro all'interno dell'azienda promotrice in Italia o in alternativa di rientrare nei paesi di origine e avviare in collaborazione con l'azienda promotrice un'impresa sul loro territorio.

Il percorso di formazione prevede nel primo mese un approfondimento della lingua italiana più l'inizio dell'alfabetizzazione informatica necessaria poi al completamento della formazione del periodo successivo.

Si passa poi ad una formazione a livello di comunicazione marketing per insegnare allievi a formulare nella maniera corretta i vari messaggi che dovranno essere inseriti nelle campagne.

Infine il periodo più lungo che sarà un periodo che alternerà 4 ore giornaliere di formazione a 4 ore giornaliere di lavoro avere proprio sul campo.

In questa parte specifica ad ogni operatore verrà assegnato un terminale e dovrà individuare un determinato numero di utenti che poi sarà lui stesso a gestire, di questi utenti ovviamente percepirà le commissioni relative.

Alla fine L'ultimo periodo quello più lungo che occuperà all'incirca 12 mesi sarà dedicato solo unicamente al lavoro e al crescere maggiormente il numero di utenti gli stessi utenti che poi seguiranno l'operatrice nessun rientro paese di origine.

Il programma prevede la somministrazione della formazione professionale, il vitto e l'alloggio per tutto il periodo relativo al progetto e il compenso relativo alle attività lavorative svolte.

I candidati saranno ospitati presso una struttura del progetto, verranno garantite loro le condizioni base per il mantenimento, dovranno osservare il regolamento della struttura relativamente alla vita comunitaria.

Puoi sostenere magellano su GoFoundMe cliccando qui, il tuo aiuto potrebbe permettere ad una di queste donne di ritornare al proprio paese ed avviare un'attività.