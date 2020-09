Sylvester Stallone annuncia una nuova versione di Rocky IV, per il 35° anniversario dall'uscita del film. Sly ha dato la notizia tramite un post pubblicato su Instagram.

Come sarà la nuova versione di Rocky IV? Come ha detto Stallone, più profonda, basati sui sentimenti. Per questo, nella pellicola non troverà più spazio il robot d Paulie che al tempo, negli anni ottanta, esisteva veramente e possedeva davvero un primo prototipo di intelligenza artificiale.