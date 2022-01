Partiamo da una premessa sacrosanta e da un errore che commettono molti imprenditori: tutte le aziende hanno tempo e risorse limitate, e allo stesso tempo vogliono essere presenti ovunque sperando che il solo essere presente sia abbastanza.

Tempo e risorse sono sempre limitate, e questa premessa è valida per il 100% delle aziende. Anche Facebook o Google o Nike hanno risorse limitate.

Le aziende allo stesso tempo vogliono essere presenti ovunque, sperando che il solo esserci possa bastare. Questo è un errore strategico molto grave.

Bisogna essere presenti dove lo sono i potenziali clienti e dove si può essere, date le risorse e il budget a disposizione.

Negli ultimi 10 anni tantissime aziende hanno riversato i loro investimenti sui nuovi social media, molto spesso rincorrendo inutili vanity metrics, e trascurando il sito web.

Una Web Agency, oggi, non deve solo realizzare strategie di marketing efficaci, ma anche educare i clienti ad un corretto utilizzo di internet.



Social media Vs Sito web

I siti web sono presenti dagli albori di internet, mentre i social media sono un'invenzione recente, dell'ultimo decennio.

Inoltre il sito web è di proprietà dell'azienda che l'ha commissionato, mentre l'account social è e rimane per sempre di proprietà dell'azienda che ha creato il social network.

Lo dimostrano i rari, seppur reali, casi di ban da parte di alcune celebrità e di alcune aziende dai social media.



Strategia di marketing per le aziende

Il primo asset digitale, come importanza, per un'azienda deve essere il sito web. E con esso i suoi contenuti che successivamente possono essere declinati nei vari canali social, naturalmente adattandoli nella forma e dimensione richiesti dall'ambiente che li ospita.

Nei social poi bisogna preferire la qualità alla quantità e l’advertising alla pubblicazione organica dei contenuti.

Pubblicare quotidianamente è importante, ma è ancora più importante pubblicare contenuti di valore. Quindi tra i due aspetti è preferibile prima focalizzarsi sulla qualità e poi sulla quantità.

Negli ultimi anni la visibilità gratuita è stata ridotta in tutti i social media, quindi, considerato che produrre contenuti di valore ha un costo elevato è molto importante investire in advertising per farlo vedere a più persone possibili.

Per certi versi la linea editoriale a pagamento ha sostituito la linea editoriale gratuita sui social.



E’ tutta una questione di brand

Molto spesso capita che il brand aziendale e quello dell’imprenditore si sovrappongano e si facciano concorrenza l’uno con l’altro.

Meglio investire sul brand aziendale e solo successivamente, quando questo è solido e maturo, lavorare sul personal brand dell’imprenditore.

Nei social media questo problema è molto evidente, perché capita che il front man dell’azienda sia l’imprenditore. Questo rischio è meno evidente nei siti web che di solito sono più standard.



Conclusioni

Dato il budget e il tempo limitato bisogna investire prima di tutto sul sito web, che deve essere in linea con gli standard moderni, quindi deve essere mobile first, veloce anche da mobile e soprattutto pensato per per essere utile e fruibile dall’utente.

Successivamente bisogna investire sui contenuti e poi veicolarli adattandoli ai vari social media.

E' anche importante riflettere sul Metaverso e i suoi possibili sviluppi futuri. Infatti molti esperti del settore lo considerano il futuro sostituto degli ambienti social odierni.

Sia chiaro non esistono soluzioni perfette per ogni tipo di business e settore. Il primo passo sarà sempre quello di analizzare il settore, studiare i competitor e capire cosa cerca il tuo potenziale cliente.

Articolo inviato da Vanguard System