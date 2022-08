Athos Faccincani è uno dei pittori contemporanei più conosciuti in Italia e all’Estero. L’amore per la pittura arriva sin da tenera età, la madre non vuole che lui dedichi tanto tempo a questa sua passione, perché pensa che possa distrarlo dagli impegni dello studio, lui però, preferisce “rubare” del tempo al sonno per fare i compiti e di pomeriggio si dedica di nascosto all’arte.

Va a bottega da valenti artisti, quali Guidi, Seibezzi, Novati, i quali non gli insegnano solo le tecniche pittoriche, ma lo incoraggiano a credere nel proprio talento.

Il Faccincani, ama lo stile degli impressionisti e dopo il diploma si dedica completamente alla pittura, è un grande osservatore e studia con grande oculatezza le persone emarginate che poi, ritroviamo nei suoi dipinti. Inizia a fare le sue prime mostre e alla fine degli anni ’70 gli viene commissionata una mostra importante sulla Resistenza; a questa seguono altre personali importanti. Una di queste avrà la visita del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che colpito dai suoi lavori lo nomina Cavaliere della Repubblica.

Attraversa un periodo di crisi e decide di dedicarsi ai viaggi nel Mediterraneo, arricchendo la sua anima di bellezza, scopre nuovi colori, odori e guarda il mondo con nuovi occhi, trasferendo le sue emozioni su tela. Ama ritrarre paesaggi naturali e nei suoi quadri troviamo le isole della Grecia, Portofino, Positano e tantissimi altri, paesaggi pieni di colori e vita, una sorta di rinascita, una voglia di volgere lo sguardo oltre l’orizzonte, facendosi avvolgere dalla lentezza e dalla tranquillità dei luoghi.

Athos Faccincani è un pittore noto e l’8 Ottobre del 2022 sarà presente con le sue opere alla mostra Internazionale XIX Gran Prix della Cote Azur di Nice curata da Francesco Chetta.

Le opere inserite nel Catalogo Ufficiale degli artisti e presenti alla mostra di Nice sono: La vela e un sogno intorno al lago, olio su tela cm 70x30, Trionfo di Primavera a Santorini, olio su tela, cm 100x70 e Vaso di fiori e luce dei Faraglioni, olio su tela, cm 40x40. Il Fancincani il 27 novembre, riceverà a Venezia il premio della critica 2023 Annuario Arte Mercato a chiusura della Biennale di Venezia.

Le opere dell’artista sono accompagnate dai miei versi: La vela, l’Isola di Efesto, Vorrei e le Farfalle sulla luna che traducono in parole le emozioni espresse nei dipinti dall’artista. Sono onorata e molto contenta per essere stata selezionata e premiata al The Oscar for cultural poetry di Nice come poetessa e di essere stata inserita insieme a questo grande pittore nel Catalogo Internazionale degli artisti.