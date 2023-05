L'Usigrai esprime forte preoccupazione per quanto avvenuto ieri sera su Rai News 24. Il canale all news del servizio pubblico ha trasmesso l'intervista integrale alla presidente del Consiglio al festival dell'economia di Trento e il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Sicilia, ignorando le iniziative delle altre forze politiche che contemporaneamente erano in programma in altre città.Bene ha fatto la presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza ad annunciare che valuterà quanto accaduto, chiediamo formalmente anche all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni se la scelta del direttore Petrecca rispecchi i principi di equilibrio, pluralismo, completezza e imparzialità secondo i quali la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta.Se qualcuno pensa che il cambio del vertice aziendale, la recente tornata di nomine, possano garantire mani libere per trasformare il servizio pubblico in servizio di Governo è sulla strada sbagliata.Se questi sono il pluralismo e la meritocrazia che ha in mente la Presidente Meloni anche per la Rai, l'Usigrai è pronta ad attivarsi in tutte le sedi e con ogni forma per il rispetto del contratto di servizio e dei suoi principi fondanti.

Questo è quanto ha denunciato in una nota diffusa questo sabato l'Esecutivo Usigrai.

Una nota a cui ha fatto riferimento anche la 5 Stelle Barbara Floridia, in qualità di presidente della commissione di vigilanza Rai:

"Apprendo dalle segnalazioni di diversi gruppi parlamentari che su Rai News 24 sarebbe andato in onda in diretta il comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania. La commissione di vigilanza valuterà con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza. Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo che il servizio pubblico non si può assolutamente permettere".

Infatti, non si capisce il perché il canale all news della Rai non abbia coperto alla stessa maniera, ad esempio, una manifestazione analoga, come quella di Giuseppe Conte che si è tenuta a Siracusa... a meno che tutto ciò non sia conseguenza di come debba essere intesa la meritocrazia annunciata da Meloni (proprio ieri in Sicilia) per smantellare l'egemonia culturale della sinistra: in sintesi, la Rai deve mandare in onda solo ciò che fa e dice l'attuale maggioranza di governo... il parlarne bene è sottinteso.

Per chi ritenesse che quanto accaduto sia solo frutto del caso... una pura coincidenza, è utile riportare chi sia l'attuale direttore di Rai News 24, Paolo Petrecca.

Questo è un articolo ripreso da Domani:

Petrecca ha partecipato [ad Atreju nel dicembre 2022, ndr] al panel “Istruzione, famiglia e sport: crescere il futuro dell’Italia” insieme a una lunga lista di ministri, tra cui la titolare della Famiglia Eugenia Roccella e il collega dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Il direttore di Rainews non ha però svolto il ruolo di moderatore, come è stato per altri giornalisti a cui Fratelli d’Italia ha affidato la conduzione dei singoli eventi, ma è stato invitato come ospite.I giornalisti di Rai News 24 si sono sentiti chiamati direttamente in causa dall’auspicio di rivoluzione culturale del direttore: «Lo informiamo che non c'è nulla da “stravolgere” perché Rai News 24 non “nasce con una prerogativa moderatamente di sinistra” ma "radicalmente di Servizio Pubblico” e dalla parte della Costituzione. Dove evidentemente il direttore attuale ha difficoltà a stare visto che reclama una “rivoluzione culturale” anche per la scuola dove si viene educati all'”antifascismo” e alla storia dei partigiani».Nella nota congiunta, Cdr di Rainews e Usigrai, avevano anche dichiarato che il giornalista era «sul palco di Fratelli d'Italia non come ospite ma come uomo di parte. Senza neanche il pudore di provare a celarlo. Fino alla immedesimazione totale con i “noi” e “loro” riferito all'agone politico. In palese contrasto con il dovere di indipendenza cui è chiamato un direttore del Servizio Pubblico. E invece proclama desideri di “rivoluzione culturale”».

Pertanto, se qualcuno avesse avuto bisogno di chiarimenti su quanto detto ieri da Meloni a Catania, il camerata, pardon... il patriota Paolo Petrecca ne ha fornito ampia spiegazione, pure in tempo reale.





Crediti immagine: profilo social Usigrai