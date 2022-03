Le sirene che avvisavano di nuovi bombardamenti la notte scorsa hanno risuonato nelle regioni di Cherkasy, Dnipro, Leopoli, Kiev, Ivano-Frankivsk, Odessa, Vinnytsia, Kirovohrad e Khmelnytskyi... in pratica in tutta l'Ucraina centrale e occidentale.

Questa mattina i social media hanno riportate notizie di esplosioni a Odessa e Zaporizhzhia, mentre a Kiev è stato nuovamente colpito un condominio, stavolta di 12 piani, in una delle zone residenziali della città.

I russi, che ritenevano di risolvere la questione ucraine i pochissimi giorni , se non in ore, dopo aver messo in mostra mezzi corazzati e armamenti ai confini del Paese, adesso si trova a dover far fronte con i problemi logistici e non solo causati da una resistenza che non era stata programmata. I mezzi corazzati non avanzano perché non hanno carburante. I soldati in parte sono affamati perché le razioni di cibo scarseggiano o sono scadute, tanto che si riducono a fare razzie nei supermercati o nelle case ed in parte non sanno neppure per cosa e perché stanno combattendo. Al di là dei numeri forniti dalla propaganda ucraina, le perdite di uomini e mezzi sono ingentissime per Mosca che adesso avrebbe deciso di far affluire verso l'Ucraina nuovi soldati e, si teme, persino non escludendo di far ricorso ad armi estreme.

Secondo il Ministero della Difesa britannico, l'avanzata delle truppe russe è rimasta in gran parte legata alla rete stradale ucraina e per tale motivo la distruzione dei ponti da parte delle forze di Kiev avrebbe svolto un ruolo chiave nello stallo dell'avanzata russa.



All'elenco degli oltre 2.500 civili uccisi finora nell'assedio di Mariupol, si aggiunge quello, confermato di 500 morti finora a Kharkiv sulla base dei cadaveri estratti dai soccorritori dalle macerie dei palazzi bombardati, mentre il numero aggiornato dei bambini morti è arrivato a 103.



Per quanto riguarda i negoziati, il ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha dichiarato che la neutralità dell'Ucraina è uno dei temi in discussione nei negoziati, aggiungendo anche che le due parti si stanno avvicinando a "formulazioni specifiche che a mio avviso sono vicine a un accordo". Anche Zelensky aveva dichiarato in precedenza che l'Ucraina non avrebbe potuto diventare membro dell'Alleanza atlantica. Nella costituzione ucraina, però, è scritto che l'ingresso nella Nato e nell'Ue sono obiettivi che il Paese vuole raggiungere.



Sono quasi 1,9 milioni le persone fuggite dall'Ucraina in Polonia dall'inizio della guerra, ha affermato la Guardia di frontiera polacca. Più di mezzo milione potrebbe aver già lasciato il paese, mentre la maggior parte dei rifugiati si è recata nelle grandi città tra cui Varsavia, Cracovia e Breslavia, che ormai stanno incontrando difficoltà a far fronte ai numeri.



Il 15 marzo il primo ministro ucraino Denys Shmygal ha dichiarato che il suo Paese ha bisogno di 565 miliardi di dollari per la ricostruzione, una volta che la guerra sarà terminata. Il governo ucraino ha già istituito un gruppo per quantificare con esattezza le perdite economiche dovute all'aggressione russa.





Sergei Naryshkin, a capo dell'SVR (Služba Vnešnej Razvedki, che si può definire la Cia russa), questa mattina ha dichiarato che la Russia "sta vivendo un momento davvero storico" e che il destino del Paese sarà deciso nei prossimi giorni, aggiungendo che "la sovranità è una garanzia del benessere e della dignità dei nostri cittadini, questo è il futuro dei nostri figli".







Crediti immagine: twitter.com/skazal_on/status/1503993573213184002 _ La propaganda di un regime non risparmia nessuno. In Italia, immagini simili erano all'ordine del giorno nel ventennio fascista.