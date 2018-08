Al Praja di Gallipoli si balla ancora: 31/8 Boomdabash @ Big Mama, 27/8 Cristian Marchi, 30/8 Nicola Fasano...

L'estate sta finendo? Al Praja di Gallipoli - top club estivo gestito da Musicaeparole uno degli organizzatori italiani più importanti - continuerà almeno fino all'8 settembre.

Si balla anche di lunedì sera, per lo scatenato party Ange du Demon. Al mixer il 27 agosto torna Cristian Marchi, un vero maestro del mixer. Insieme a lui al microfono Marica Rotondo, sexy e bravissima. Mercoledì 29 invece in console arriva Andrea Belli, una delle colonne musicali di 105 In Da Klubb. Con lui al mixer c'è anche Mauro Ferrucci, dj italiano da sempre attivo anche a Ibiza e non solo. Il 30 arriva Nicola Fasano, anche lui italiano ma anche lui attivo nel mondo. Il 31 agosto e l'1 settembre due feste importanti: il 31 agosto il penultimo Big Mama, evento dedicato alla musica urban che fa scatenare il mondo, vede come ospiti i Boomdabash. Salentini, sono senz'altro tra i re dell'estate 2018, visto che il loro brano con Loredana Bertè, "Non ti dico no". Il loro dj set sarà perfetto per muoversi a tempo e saltare. L'1 settembre invece va in scena il closing party del locale, I Love You Praja.

Tutto qui? No di certo. C'è anche una extra date davvero piacevole per chi ama il reggaeton. Big Mama, party super hot, va in scena anche l'8 settembre, con tanti sorprese per coloro che hanno voglia di ballare in uno dei pochi veri top club italiani.



lunedì 27 agosto - sabato 8 settembre: che si balla alla Praja

27.08 Cristian Marchi, Marica Rotondo voice • https://goo.gl/mMnxHv

29.08 Andrea Belli, Mauro Ferrucci https://goo.gl/qT7VKh

30.08 Nicola Fasano • https://goo.gl/jmfv5z

31.08 Big Mama con i Boomdabash dj set https://goo.gl/sSpgJb

01.09 I ❤️ U PRAJA • https://goo.gl/aG6YKR

08.09 Big Mama • https://goo.gl/J7hXb6



Praja - Gallipoli

www.facebook.com/prajadiscogallipoli/

Lungomare Lido San Giovanni - Baia Verde, Gallipoli (LE)

info 3486297999

Musicaeparole

https://www.facebook.com/musicaeparoleofficial/

Popfest

https://www.facebook.com/popfesteurope/

Cos'è Musicaeparole

Da oltre 15 anni Musicaeparole è tra le aziende europee di riferimento per quel che riguarda il divertimento legato al mondo della notte. Per l'estate 2018 gli appuntamenti spaziano lungo oltre 200 chilometri di coste pugliesi: in Salento, a Gallipoli (Lecce) alla Praja, al Cave e pure a Castellaneta Marina (Taranto) al Clorophilla, passando per tante altre località tra cui Santa Cesarea (LE) con gli eventi al Clorophilla ed in festival come Popfest o Il Grido! (...), grazie a Musicaeparole si balla con molti dei più importanti dj ed artisti live del pianeta, in locali che ogni estate fanno scatenare giovani provenienti da tutta Italia e spesso ormai anche da altri paesi europei.