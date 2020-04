Il calcio professionistico inglese, è ufficiale, non riprenderà come annunciato in precedenza, dopo il 30 aprile.

Premier League, English Football League e National League, senza comunicare una data precisa, hanno dichiarato che i rispettivi campionati non riprenderanno finché non sia sicuro e appropriato farlo.

I club della Premier League, per tale motivo, chiederanno congiuntamente ai propri giocatori un taglio del 30% dei loro stipendi.

La Premier League, inoltre, anticiperà 125 milioni di sterline alla EFL e alla National League, e donerà anche 20 milioni di sterline al Servizio sanitario nazionale.