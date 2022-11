Quali sono le novità in vista del Natale ? Beh…eheh ce ne sono un bel po’. Abbiamo deciso di dare un tocco in più al nostro già bel vasto mondo! Quella principale è la nuovissima collezione in arrivo il 1 Dicembre sul nostro web store e presso tutti i nostri Concessionari Ufficiali Capritaly, che abbiamo deciso di chiamare: “COMPONIamo?”... Un piccolo gioco di parole, che ha come desinenza ovviamente l’Amore e il sentimento in generale. Sarà una Collezione con cui si potrà “giocare” a scegliere la base preferita e una varietà di oltre 200 Charms diversi, con significati diversi. Quindi ogni giorno ognuno potrà indossare i suoi charms preferiti e magari far sapere #oggicomemisento. Stiamo infatti preparando una Campagna Social che rimarrà il segno!

Come vivi questo particolare momento storico in questo periodo dell’anno? Penso che dopo la pandemia gli umori siano cambiati un po’ in tutti… ultimamente poi, con i tanti cambiamenti anche in ambiente politico, penso ci sia una forte voglia di positività… Ed è quello a cui ho da sempre voluto imprimere con il mio brand. Dio sa ogni nostro bisogno ed è la Sua forza che ci aiuta ad andare avanti e a sperare sempre nel meglio…

Dove trovi la motivazione per il tuo lavoro?Eheh… come ti ho anticipato prima, la mia motivazione è di cercare di donare un sorriso alle persone, di invogliarli a sperare… a pregare… ad essere sempre positivi… quindi se devo trovare una motivazione per il mio lavoro… è proprio questo. Ovviamente accompagnata dalla voglia di far conoscere sempre più la mia “piccola grande Isola dell’Amore”.

Da dove arriva l’ispirazione per le tue nuove creazioni? Dagli affetti… dalle amicizie… da persone che ti fanno sentire davvero che fanno parte di una bella realtà… ma soprattutto prego sempre Dio che mi dia luce prima di iniziare un qualche pensiero o progetto…

Perché un cliente deve scegliere Capritaly ? Parola d’ordine: MADE IN ITALY…MADE IN CAPRI… HAND MADE…e chi più ne ha, più ne metta… chi sceglie Capritaly sa che non acquisterà soltanto un semplice gioiello, ma un pezzo di passione, di amore, di creatività…

Come si sono evolute le tue creazioni e come cambiano nel tempo? Con l’esperienza… con gli errori… e con la voglia di migliorarsi. Sono partita da zero e grazie a Dio vedo ogni giorno un continuo crescendo, anche con le persone che mi affiancano e che mi aiutano in questo. E spero di offrire sempre di più un prodotto migliore e innovativo!

Qual è invece la costante del prodotto Capritaly?La qualità. La passione. L’amore che ci si mette nel farlo. E come diceva un grande filosofo: "Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita".