di Antonietta Micali - Daniela Santelli è un’avvocatessa cosentina, ma anche una donna poliedrica e determinata. Infatti è anche Procuratrice Sportiva, Responsabile Nazionale di Esse Calcio, Responsabile della testata on line It Cosenza e una valente scrittrice. Ma soprattutto una donna del Sud, forte, che vuole realizzare i propri sogni e riscattare attraverso il suo modo di porsi alla vita, tutte quelle donne che molte volte, si trovano imbrigliate in certi stereotipi e non hanno la forza e il coraggio di venirne fuori.

Lei che ogni giorno si confronta con un mondo prevalente maschile, che spesso diventa ingombrante e scomodo. Ma Daniela è caparbia, vuole arrivare, vuole essere “diversa”. Raggiunge il successo editoriale con il romanzo A un passo dal cuore, edito dalla Bertoni editore di Perugia uscito nel 2018, che le dà tantissime soddisfazioni, vendite, premi, riconoscimenti ed emozioni, con quasi 60 presentazioni. Un cortometraggio ancora presente su Rai Cinema Chanel e un progetto cinematografico in corso.