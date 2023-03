Il periodo del ministero pastorale di Sopoćko presso la chiesa di san Michele si collega all’incontro con suor Faustina Kowalska della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia[1]. Dal 1932 divenne confessore delle suore di questa congregazione e l’anno successivo, quando cioè suor Faustina giunse a Vilnius, divenne anche suo padre spirituale. In Kowalska incontrò una persona che venerava la divina misericordia. Suor Faustina ritrovò in Sopoćko il confessore pio e cosciente, che le era stato rivelato precedentemente nelle sue esperienze interiori[2]. La suora, prima di partire per Vilnius, scrisse nel Diario,

«Ecco don Sopoćko. Dio mi permise di conoscerlo interiormente, prima di venire a Vilnius, già lo conoscevo, grazie alla visione interiore. Un giorno lo vidi nella nostra cappella tra l’altare e il confessionale. All’improvviso sentii una voce nell’anima: Ecco l’aiuto visibile per te sulla terra. Egli ti aiuterà a compiere la Mia volontà sulla terra»[3].

La Provvidenza Divina, nella missione di santa suor Faustina, affidò un ruolo particolare al suo confessore e direttore spirituale. Sopoćko in una delle sue relazioni per la beatificazione di suor Faustina Kowalska scrisse:

«Conobbi suor Faustina nell’estate del 1933 (in luglio o in agosto) come una delle sue figlie spirituali della Congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Vilnius. In quel periodo ero confessore ordinario di questa congregazione. Suor Faustina attirò la mia attenzione con la sua sensibilità straordinaria della coscienza, e con la sua stretta unione con Dio. Il più delle volte non c’era materia per l’assoluzione e mai offese Dio con un peccato grave. Sin dall’inizio, suor Faustina mi comunicò di conoscermi già, in quanto da tempo ero presente in alcune delle sue visioni. Mi disse che avrei dovuto essere il suo direttore spirituale e che avrei dovuto realizzare un progetto divino che mi sarebbe stato rivelato per il suo tramite. Non presi sul serio questo suo racconto e con il permesso della superiora, sottomisi suor Faustina ad una prova che la spinse a cercare un altro confessore. Dopo un certo tempo, tornò da me e dichiarò di essere pronta a sopportare tutto, ma che non sarebbe andata più via da me. In questo luogo, non descriverò in dettaglio tutto ciò che suor Faustina mi disse, dato che ella racconta questa nostra conversazione nel suo Diario»[4].

Kowalska iniziò a presentargli in modo sempre più ampio le sue visioni e le sue esperienze. Il sacerdote le ordinò di annotarle per leggerle in seguito valutandone il messaggio[5]. In questo modo nacque il Diario spirituale di suor Faustina. Ella, parlando delle rivelazioni del Salvatore, sperimentate ancora prima del suo arrivo a Vilnius e poi nella stessa città, gli presentò alcune richieste, fra cui quella di dipingere un’immagine del Salvatore Misericordioso e quella di far sì che venisse istituita la festa della divina misericordia, la prima domenica dopo Pasqua. Sopoćko chiese al pittore Eugeniusz Kazimirowski di dipingere l’immagine. Per alcuni mesi, nel 1934, suor Faustina insieme al suo confessore si recava dal pittore che dipingeva il quadro secondo le sue indicazioni e osservazioni[6]. Il sacerdote in una relazione scrisse così: «L’immagine è eseguita in un modo artistico e costituisce un patrimonio prezioso dell’arte religiosa moderna»[7]. Anche se l’aspetto del Salvatore rappresentato nell’immagine non era, secondo il parere di suor Faustina, bello come nelle visioni, Cristo le aveva detto che questa immagine era sufficiente per trasmettere la grazia della misericordia. In più suor Faustina ricevette nelle visioni l’ordine di fondare una congregazione religiosa che diffondesse l’idea della divina misericordia e le preghiere alla divina misericordia, tra l’altro la novena e la così detta coroncina. Il sacerdote, prima di mostrare pubblicamente l’immagine che fu dipinta e prima di parlare della divina misericordia, si dedicò alla ricerca e alla valutazione critica, secondo l’insegnamento della Chiesa, delle esperienze interiori e del contenuto delle visioni di suor Faustina. L’immagine fu provvisoriamente collocata nel corridoio del convento delle suore bernardine e nessuno ne conosceva la provenienza[8]. Suor Faustina gli disse allora che il Salvatore non era contento e chiedeva di collocare l’immagine a “Ostra Brama”, almeno durante il triduo che precedeva la domenica in “albis”, il triduo che doveva essere organizzato alla chiusura del Giubileo della Redenzione celebrato nel 1935. Sopoćko soddisfece questa richiesta. Con il permesso del parroco, collocò l’immagine in una finestra del colonnato della cappella e la domenica indicata tenne un’omelia sulla divina misericordia[9].

Il Diario è frutto della collaborazione di questa mistica[10] con la grazia divina. Suor Faustina consapevole dell’aiuto da parte di Cristo, con umiltà ed obbedienza accettò la “richiesta” di scrivere su Dio, sulla Sua bontà e sulla Sua misericordia. Grazie alle numerose ispirazioni, suor Faustina intuì l’importanza apostolica nello scrivere il Diario secondo l’ordine di Gesù. Infatti il Signore le aveva detto:

«Il tuo compito è quello di scrivere tutto ciò che ti faccio conoscere sulla mia Misericordia, per il bene delle anime che, leggendo questi scritti, proveranno un conforto interiore e saranno incoraggiate ad avvicinarsi a Me»[11].

