Un gruppo di ragazzi italiani che a Bergamo aveva seguito un corso per assistenti di volo organizzato da Ryanair, adesso si trova bloccato a Dublino dopo che 15 di loro - su 17 - sono risultati positivi alla Covid-19.

In questo momento sono stati messi in isolamento fino al 26 marzo in una struttura messa a disposizione dalle autorità irlandesi. Dopo essere partiti il 2 marzo da Bergamo per Bari, da lì si erano poi imbarcati con destinazione Dublino.

Il contagio è stato scoperto dopo il ricovero di una ragazza che faceva parte del gruppo che si era sentita male ed aveva avuto bisogno di cure. Da lì son seguiti test sugli altri componenti del gruppo di cui è poi stata scoperta la positività.

Uno dei componenti del gruppo si è fatto portavoce per tutti, inviando una richiesta alla Farnesina per chiedere il rimpatrio o per trovare loro una sistemazione, poiché il 26 marzo dovranno obbligatoriamente lasciare la struttura dove attualmente sono ospitati, mentre i voli per adesso sono bloccati.