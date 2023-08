Dalle 13 (ora locale) di giovedì 24 agosto, il Giappone ha iniziato a riversare nell'oceano pacifico le acque reflue radioattive dell’impianto nucleare di Fukushima. Il rilascio della acque radioattive ha ricevuto il via libera dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea).

Si tratta di sversare in mare circa 1,34 milioni di tonnellate di acqua, raccolta in oltre 1.000 serbatoi, che era stata utilizzata per raffreddare i reattori nucleari danneggiati dal terremoto e dallo tsunami del 2011 .

Il governo giapponese e la Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), la società che gestisce la centrale nucleare di Fukushima, sostengono che l'acqua sia stata adeguatamente depurata da tutti gli elementi radioattivi tranne il trizio, che è considerato poco dannoso per la salute e l'ambiente. Inoltre, l'acqua verrà diluita con acqua di mare e rilasciata tramite un tunnel sottomarino a un chilometro dall'impianto. Il processo dovrebbe durare almeno 30 anni e servire a liberare spazio per lo smantellamento della centrale. La Tepco ha reso noto che intende monitorare le sostanze radioattive nelle acque vicine alla centrale già a partire da oggi e domani inizierà a diffondere i primi risultati.

Il progetto ha suscitato forti critiche e proteste da parte dei Paesi vicini, tra cui Cina e Corea del Sud, che temono le possibili conseguenze sull'ecosistema marino e sulla sicurezza alimentare.

La Cina ha definito la mossa "estremamente egoista e irresponsabile" e ha bloccato le importazioni dei prodotti alimentari da 10 prefetture giapponesi e ha introdotto test su larga scala di verifica delle radiazioni per tutti i prodotti ittici nipponici.

La Corea del Sud, che ha dichiarato di rispettare l'esito della revisione dell'Aiea, ha chiesto però al Giappone di divulgare i dati in modo trasparente e responsabile sull'andamento del processo di scarico dell'acqua contaminata, anche per far fronte alla protesta dell'opinione pubblica interna che non crede che non ci saranno conseguenze da tale decisione.

Ovviamente, anche i pescatori e le organizzazioni ambientaliste giapponesi si sono opposti al piano, sostenendo che danneggerà l'immagine e il mercato dei prodotti ittici nipponici.

L'Agenzia per la pesca, per tale motivo, ha annunciato che monitorerà i livelli di concentrazione di sostanze radioattive del pescato entro un raggio di 10 chilometri dalla centrale. La pubblicazione dei primi risultati è attesa sul sito web dell'agenzia non prima di sabato.

Per l'Aiea, la concentrazione del trizio (isotopo radioattivo dell'idrogeno) nell'acqua radioattiva di Fukushima è "ben al di sotto" dei limiti di pericolosità.

"Gli esperti dell'Aiea", ha affermato in una nota l'organismo delle Nazioni Unite, "hanno raccolto campioni questa settimana delle acque preparate per la prima fuoriuscita. L'analisi condotta indipendentemente sul posto ha confermato che la concentrazione del trizio era ben al di sotto del limite operativo di 1.500 becquerel (Bq) per litro".