E ci risiamo, è diventato un tormentone. Il papa in TV a Che tempo che fa, ritorna sulla solita solfa: "Non capisco perché i bambini soffrano! È un mistero!"

Come al solito, secondo le regole della casa, quando tutti stanno bene e le cose marciano a dovere, la D.P. (divina provvidenza) è ovunque, dappertutto, sorveglia e interviene benevolmente e tangibilmente per la felicità dei fedeli (e secondo i preti anche per quella degli altri).

Ribadito senza ombra di fraintendimento dall'articolo 303 del Catechismo:“La testimonianza della Scrittura è unanime: la sollecitudine della Divina Provvidenza è concreta e immediata. Essa si prende cura di tutto, dalle più piccole cose, fino ai grandi eventi del mondo e della storia! Con forza i libri sacri affermano la sovranità assoluta di Dio sul corso degli avvenimenti!”

Poi però quando l' orizzonte si offusca, i bambini soffrono e muoiono senza un perché (siamo ancora attoniti e addolorati per quanto successo in Marocco) la D.P. sparisce, si defila, non si sa cosa stia facendo. E i preti, papa in testa, se ne escono col MISTERO!

E con questa storia, che è la lampante dimostrazione che si sono inventati tutto, al solo scopo di essere lì a influenzare le coscienze e i portafogli dei tanti (purtroppo) che ancora insistono a dargli retta, cercano in tutti i modi di nascondere il fatto che, appunto le loro storie sono pura invenzione, la loro predicazione è solo chiacchiera, il mondo procede senza di loro e questo non lo riescono ad accettare perché è in ballo la loro stessa inutile sopravvivenza!