Nella notte, le sirene che annunciano possibili raid aerei hanno suonato in quasi tutte le regioni dell'Ucraina: a Uman, Kharkiv, Kramatorsk, Sloviansk, Vinnytsia, Kyiv, Poltava, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Leopoli, Odessa, Volyn, Zaporizhzha, Berezivka, Izmail, Kiliya, Yuzhne, Chernomorsk, Bilyaivka e Avdiivka, come così come negli oblast di Kiev, Rivne, Chernihiv, Ternopil, Dnipro, Cherkasy e Sumy.

Come è evidente, tutta l'Ucraina è sotto l'attacco dei missili, degli aerei e dell'artiglieria russa.



All'alba di domenica, una trentina di missili, di cui alcuni abbattuti, hanno colpito la base militare di Yavoriv, come confermato dal governatore dell'Oblast di Leopoli, Maksym Kozytsky. La base è un centro internazionale di addestramento per le missioni di pace che dista circa 10 km dal confine polacco e 60 km dal centro di Leopoli. La base ha un'estensione di circa 390 kmq e può ospitare fino a 1.790 persone, ed è per questo non si conosce né l'esatto numero di quelle presenti al momento dell'attacco, né quello di morti e feriti.

La base viene normalmente utilizzata per l'addestramento e le esercitazioni dall'esercito ucraino e dai suoi partner della NATO, principalmente per missioni di pace, in un programma inteso a rafforzare la cooperazione tra Paesi membri della NATO e Paesi che non lo sono. Non è ancora definito il numero delle vittime. Le prime informazioni parlano di 9 morti e 57 feriti. Successivamente, alcune agenzie hanno portato a venti le persone uccise, di cui non sappiamo se siano solo militari e non conosciamo la nazionalità. Nell'ultimo aggiornamento è salito a 35 il bilancio dei morti e 134 quello dei feriti.



Ma non è stato l'unico attacco nella parte occidentale. Anche la base aerea di Ivano-Frankivsk, più a sud, è stata colpita per il secondo giorno consecutivo, in base a quanto dichiarato dal sindaco della città, Ruslan Martsinkiv.



E a proposito di sindaci, quello di Dniprorudne, città occupata dalle truppe russe a sud di Zaporizhzha, è stato anch'egli rapito. Yevhen Matviiv diventa così il secondo sindaco rapito dai soldati russi dopo il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov.

E per evitare che la gente protesti, nelle città occupate l'esercito russo ha imposto il coprifuoco, minacciando severe punizioni dalle "forze dell'ordine militari".

Zelensky’ late-night address: Day 17 of the war is over. “The Russian invaders cannot conquer us. They do not have such strength. They do not have such spirit. They rely only on violence. Only on terror. Only on weapons, of which they have a lot.” pic.twitter.com/N0DoBPyVmZ — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 13, 2022

Anche un treno che era stato allestito per l'evacuazione di civili nell'oblast di Donetsk è stato attaccato. mentre fera diretto alla stazione di Lyman per evacuare civili provenienti dagli oblasti di Donetsk e Luhansk, inclusi 100 bambini.



Il governatore dell'Oblast di Chernihiv, Viacheslav Chaus, ha affermato che a Chernihiv almeno una persona è morta dopo che un attacco aereo russo ha colpito un condominio.



57 persone, 53 dei quali civili, sarebbero stati uccisi dai russi e seppelliti in una fossa comune nel cimitero di Bucha, una città nei pressi di Kiev. Secondo un attivista locale Oleksandr Ostapa, la gente del posto ha seppellito 57 corpi non identificati vicino a una chiesa a Bucha, 53 dei quali civili.





Secondo quanto riportato da RFE/RL riferendo voci delle persone del posto, gli obitori delle città bielorusse di Mozyr, Homel e Naroulia sono pieni dei corpi dei soldati russi uccisi in Ucraina che vengono portati in camion agli obitori e poi rimandati in Russia in treno o in aereo.



Dalla Russia, chi può fugge dove ancora è possibile volare, come ad esempio in Georgia, altri si dirigono in auto in Finlandia. La borsa di Mosca ha dichiarato che il principale mercato azionario del paese rimarrà chiuso fino al 18 marzo, siamo ormai a tre settimane dalla mancata riapertura del 25 febbraio. La Serbia, paese che aveva rifiutato di sanzionare la Russia ed utilizzato per aggirare le restrizioni dello spazio aereo a Mosca, rispetto a quanto dichiarato in precedenza ha ritirato la precedente decisione di raddoppiare i voli da Belgrado a Mosca.