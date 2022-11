CASERTA - Per la prima volta nella sua vita, Frank Caprio è venuto in visita in Italia, patria dei suoi genitori. Accompagnato dalla moglie e da tre dei suoi cinque figli, è stato per la prima volta anche a Teano dove ha visitato la casa paterna, in occasione della tre giorni del Festival dell’Unità Nazionale, organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro Studi della Provincia di Caserta.

Frank Caprio - così nella nota - è giudice capo del tribunale municipale della città di Providence, nello Stato del Rhode Island (USA). Figlio di un venditore ambulante di frutta, emigrato da Teano, rappresenta il riscatto degli italiani all’estero che tanta parte hanno avuto nella crescita e nella ricchezza degli Stati Uniti d’America.

In particolare, la sua fama internazionale ha avuto inizio nel 2018 quando Caught in Providence – show televisivo che mette in onda processi reali – ha iniziato ad essere trasmessa a livello nazionale, ed il giudice Caprio è diventato un personaggio noto in tutti gli Stati Uniti d’America e, grazie ad internet, anche in Europa.

In occasione del convegno finale del Festival dell’Unità Nazionale, che ha ricordato lo “Storico incontro”, il giudice Caprio, che ha presenziato, ha voluto lasciare al vice presidente Tommaso Tartaglione e agli amici del Centro Studi della Provincia di Caserta un messaggio di incoraggiamento per gli studi storici, rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

«Vorrei dare un incoraggiamento a tutti i giovani. Primo: assicuratevi che non abbandonino la scuola e che sappiano apprezzare la storia della loro grande città e del loro grande Paese. Perché una cosa è certa: se noi trascuriamo le lezioni della storia, continueremo a fare gli stessi errori, e questi errori avranno conseguenze per il mondo. La storia è molto importante, perché esaminando la storia, questa ci dirà cosa ci riserva il futuro. Perciò, vi raccomando, rimanete a scuola».

«I would encourage all the young people… number one… to make sure that they stay in school… and that they appreciate the history of their great city and of their great country. Because one thing is for sure that if we don’t learn the lessons of history then we will continue to make the mistakes that can affect the world. Because history is very important because examining history will tell us what the future holds. So I encourage you to stay in school».

Il Centro Studi, grato di questo incontro, - ha commentato il Dr. Tommaso Tartaglione, membro fondatore del sodalizio casertano - è onorato del messaggio di un personaggio così importante, figlio di emigranti di Terra di Lavoro, e saprà cogliere l’invito nel continuare a divulgare la storia della nostra bellissima provincia e a suscitare la curiosità in particolare dei nostri giovani.