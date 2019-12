Dal successo della serie web" Passioni Senza fine 2.0" di Giuseppe Cossentino arriva anche il videoclip che impazza in rete sulla storica sigla cantata da Stefano Stellino sulla base musicale di Eugenia Marino. I Testi della canzone sono ideati da Giuseppe Cossentino e dal magistrale maestro Marco Mussomeli.

Il video girato tra Napoli e Pozzuoli celebra i grandi amori che hanno fatto sognare i tantissimi ascoltatori in rete di questi anni, un vero e proprio regalo per i fans più affezionati. L'amore con la grande differenza d'età di Ginevra e Brando contrastato dalla madre di lui, una moderna Medea, Vanessa, quello di Fabio De Santis e la immatura Bambi oppure quello improvviso di Laura e Fabio e quello più recente della dolce escort Irene e il medico rubacuori Walter De Santis.

Tra gli attori protagonisti del videoclip ritroviamo gli attori Claudia Conte e Patrizio Pelizzi tra i vincitori del premio Vincenzo Crocitti 2019. Con loro l'attore James La Motta reduce dal successo della serata in onore di Massimo Borrelli al Teatro Cilea di Napoli, che ha visto La Motta protagonista di una pièce teatrale breve della durata di 6 minuti circa, dal titolo “A 4 Uocchie“. Il corto teatrale è una occasione per mettere a confronto l’ammalato con “la bestia”, con la sua malattia.

Un testo nato proprio a 4 mani e finito a 2 con la regia di Peppe Laurato, che diventa una sorta di confessionale, dove ci si esprime delicatamente e senza mai esagerare, l'attrice Noemi Gherrero, protagonista del film " La Casalese" di Antonella D'Agostino, ed una veterana dello spettacolo, l'attrice Maria Rosaria Virgili tra i protagonisti del docufilm di Arnaldo Delehaye "Bruciate Napoli" che ultimamente sta facendo incetta di premi in Russia e al Festival del cinema di Salerno, e gli attori Fabio Sacco, l'attrice Gigliola Salvadori e l'attrice Eleonora Lentini, nuova eroina romantica della lunga serialità molto amata sui social.

Il videoclip ha sempre Napoli protagonista come in ogni lavoro del visionario sceneggiatore e regista che aggiunge: "Sono felice di aver passato in video anche solo per 3 minuti i grandi amori che hanno fatto un pò la storia di questo show che rappresenta il mio progetto storico e che mi ha fatto conoscere negli anni da un pubblico sempre più ampio ed aver diretto questo lavoro mettendo anche la mia città in evidenza che amo in modo viscerale è stato per me un grande onore e ringrazio tutti gli attori che vi hanno partecipato mettendo cuore e professionalità".

Passioni Senza fine negli anni è diventato tra i progetti più importanti e mediatici vincitore di numerosi premi e oscar del web e macinando visualizzazioni in rete anche grazie all'ottima sinergia tra Cossentino e Nunzio Bellino che si occupa della divulgazione social.