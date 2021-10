"Le 367 persone ancora a bordo di GeoBarents hanno già vissuto esperienze terribili. Ora devono affrontare anche un uragano. Quanti ostacoli devono sopportare questi esseri umani prima di poter essere portati in salvo? Chiediamo alle autorità italiane di darci un porto sicuro!"

Questo l'ultimo appello inviato da Medici Senza Frontiere per chiedere un porto sicuro prima che le condizioni meteo inizino a peggiorare.

Secondo gli esperti, infatti, entro le prossime 48 ore, tra Sicilia e Calabria (compresa la costa jonica) la perturbazione che da giorni interessa l'area assumerà le caratteristiche di un ciclone extra tropicale simile a quelle di un uragano con venti che potrebbero superare i 100km/h e precipitazioni di eccezionale entità.

Nelle scorse ore 50 migranti, per lo più afghani, su una barca a vela al largo delle coste calabresi, sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera che, con mare forza 7 e onde altissime, per sicurezza le hanno poi trasbordate su una nave da crociera che le ha poi fatte sbarcare a Reggio Calabria. I 50 sono per lo più afghani.







Crediti immagine: @MSF_Italia