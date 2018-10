Al Pelledoca di Milano, un grande weekend e poi ad Halloween...

25 ottobre: Una Vita da Libidine, il nuovo concert-show di Jerry Calà, torna a Milano e fa scatenare Pelledoca

L'attore Jerry Calà il 25 ottobre 2018 fa scatenare il suo concert-show il Pelledoca di Milano (Viale Enrico Forlanini, 121 Milano. Concerto dalle 22, dalle ore 20 aperitivo a buffet a 20 euro con possibilità di cena. Per prenotazioni T. 027560225 - T. 347.2499249). Attraverso canzoni, monologhi e coinvolgimento del pubblico, ripercorrendo i momenti salienti della sua vita e della sua carriera, Jerry accompagnato da una band racconterà alla sua maniera questi suoi "primi" 45 anni di carriera… Quindi l'Attore racconterà di quella "Verona Beat" dove lui, giovanissimo bassista, si esibiva in teatrini parrocchiali interpretando i tipici brani dei gruppi dell'epoca (Equipe 84, Beatles, Rokes, Rolling Stone)... Poi il salto al cinema e "Sapore di mare" dei Vanzina diventa addirittura il motore del rilancio delle musiche degli anni '60; un revival che, dall'uscita di quel film, non è mai più finito.. Tutti questi anni sempre in pieno successo dimostrano che zio Jerry ha ancora molte cose da dire, che non si accontenta di essere soltanto un'icona da venerare.





26 Ottobre: Luca Dorigo dj guest

Bello, irresistibile e decisamente House... Luca Dorigo è il dj guest in console al Pelledoca - Milano venerdì 26 ottobre 2018. Il party è Scent of a Woman, perfetto per muoversi a tempo con stile all'inizio di un weekend infinito con culmina con Halloween il 31 ottobre. Bello, atletico, simpatico e coinvolgente, Luca Dorigo è da tempo un vero professionista della console, uno che fa spettacolo ancor prima di mettere il primo disco. Dorigo sa stupire il pubblico con dj set mai banali. La bella notizia è poi che come sempre il venerdì del Pelledoca inizia alle 20:30 la scatenata Cena Cantata. E' un'esperienza unica da vivere con gli amici ma anche perfetta per festeggiare un evento che vi sta a cuore, un compleanno, un addio al nubilato o al celibato...





31 Ottobre: Halloween all'Inferno

Vi siete mai chiesti perché sulla via dell'Inferno c'è sempre un sacco di gente ?

Ovvio… perché il diavolo ha merce migliore da proporre! Quest'anno Pelledoca porta i suoi ospiti nel luogo più affascinante, più temuto ma anche più desiderato in cui vivere fino alla fine dei tempi i propri peccati… l'Inferno!

Grazie a scenografie curate in ogni dettaglio, come da tradizione per il locale di Viale Forlanini, Pelledoca fa vivere un'infuocata avventura, un viaggio negli inferi attraverso i gironi danteschi tra trasgressione, gola e lussuria dove tutto è però divertimento. Ovviamente si comincia presto, già dalle 20.30... dai peccati di gola con un inviante "The Devil's Menu": Sformatino di zucca con fonduta di formaggi e crostini, Risottino alla zucca con zucchine e menta, Filetto di maiale al latte con purè di patate e zucca, Acqua, una bottiglia di vino ogni 4 persone e caffè. (€ 30 a a persona, pren. obbligatoria. Info: 027560225)). Ingresso dopocena dalle 23.30, party da mezzanotte (prima consumazione € 15, door selection; possibilità di ingresso prioritario per dopocena su accredito. Info: 027560225). Dress code "Halloween" gradito ma non obbligatorio.



