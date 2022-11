L'unica cosa di narrabile nel derby tra Roma e Lazio che si è disputato domenica nel tardo pomeriggio per la 13.esima giornata di Serie A è quanto è avvenuto poco prima della mezz'ora.

Ibanez, nella propria area, riceve palla da Rui Patricio e invece di rinviarla si avventura in un dribbling insensato cercando si superare Pedro. L'attaccante della Lazio riesce a contendergli la sfera che finisce a centro area al liberissimo Felipe Anderson che ringrazia e di sinistro a supera il portiere della Roma in uscita.

È il gol partita e l'unica azione degna di nota dell'incontro, insieme a quella della reazione giallorossa al gol subito con cui Zaniolo colpisce la traversa sul tiro deviatogli da Marusic.

Nel secondo tempo, non succede praticamente nulla, sia perché la Lazio pensa quasi esclusivamente a proteggere il vantaggio, mentre la Roma non riesce a costruire un'azione degna di nota, non avendo neppure gli uomini in grado di superare nell'uno contro uno l'undici biancoceleste schierato a difesa della propria area.

Quel che conta sono i tre punti e la Lazio può evidentemente far festa, agganciando l'Atalanta a 27 punti, portandosi momentaneamente al terzo posto della classifica, mentre la Roma interrompe la serie di risultati positivi, rimanendo ferma a 25 punti.

Questo il commento di Sarri, tecnico della Lazio, nel post partita:

"In questa partita non abbiamo pensato ai punti in palio. Nel pre-gara abbiamo pensato solo a ciò che voleva il nostro popolo, una partita di carattere che siamo riusciti a mettere in campo.La vittoria sicuramente ci dà una grande soddisfazione. La dedica è per il popolo laziale che ci è sempre vicino. Oggi dovevamo mettere in campo una prestazione di questo tipo per loro.Sono contento per i ragazzi che hanno giocato così come per Immobile che ci teneva tantissimo. Voleva essere con la squadra e queste sono manifestazioni importanti. Tutti si sono fatti trovare pronti, anche chi è subentrato che ha fatto bene in una situazione difficile.Negli ultimi venti minuti anche loro hanno smesso di giocare a calcio, provavano molti lanci lunghi e quindi era difficile cercare di giocare bene. In ogni caso, anche nella situazione caotica la nostra squadra è rimasta ordinata.Dal punto di vista emotivo e caratteriale questa prestazione è un bel passo avanti rispetto a Rotterdam. Abbiamo dimostrato di essere in gradi di vincere le partite sporche".







Crediti immagine: twitter.com/OfficialSSLazio/status/1589342745579376640