Quanto pesa l'assenza di Lukaku per l'Inter? In base al risultato della partita casalinga di oggi non poco, visto che una squadra costruita per vincere il campionato è stata fermata sul 2-2 dal Parma, che ha impedito ai nerazzurri di raggiungere il Milan in testa al campionato con 13 punti.

Un'occasione persa, quella dell'Inter? In base all'andamento della partita non si direbbe. È vero che la squadra di Conte ha avuto un buon inizio di gara, ma al 62' il Parma era in vantaggio per 2-0, grazie a Gervinho che di destro finalizzava un assist di Inglese, dopo che già aveva portato in vantaggio i suoi al 46', stavolta su assist di Hernani.

Conte voleva Gervinho all'Inter? E Gervinho oggi gli ha dimostrato che sarebbe stato un ottimo acquisto... specialmente considerando la prestazione odierna di Lautaro, ben al di sotto della sufficienza.

È Brozovic al 64' a ridurre le distanze per l'Inter che 3 minuti dopo reclama un rigore per una trattenuta di Balogh ai danni di Perisic, non fischiata da Piccinini (che ha sostituito Pairetto infortunatosi) e non sanzionata neppure dal Var.

Il pareggio per i nerazzurri arriva nel recupero con Perisic, che di testa insacca un cross su punizione di Kolarov.

Dopo 6 giornate sono 11 i punti in classifica per l'Inter che, in questo momento, valgono il quinto posto, mentre il Parma raggiunge quota 5 al quindicesimo posto.