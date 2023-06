VIRGO COSMETICS: il direttore creativo incarica GIULIA MANNINA per il nuovo comparto VIRGO MEDICAL CENTER e le politiche antidiscriminatorie in ambito domestico e sociale.

EAMC “Ethical Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery”



Virgo Cosmetics Milano, lancerà la propria linea di Make-UP a febbraio con una testimonial internazionale e con oltre 20 flagship store in Italia.

Virgo Cosmetics Milano, già pluripremiata in occasione del Festival di Venezia e della Milano Fashion Week, protagonista a Sanremo con il “Virgo Village Sanremo” dove ha accolto tutti i cantanti in gara ed ora a Padova, per il Pride Month, Main e Title Sponsor del “Pride Village Virgo”, il più importante evento estivo ed inclusivo d’Italia, acquisisce anche un importante centro medico in Milano.



Giulia Mannina, manager di lungo corso proveniente dal mondo della finanza, è una dei pochi “squali” dell’economia che riesce a unire i modelli di Business con i modelli etici del gruppo Virgo: ha accettato il corteggiamento del direttore artistico, Lorenzo Marchetti, e sarà al vertice e si occuperà dello sviluppo del VIRGO MEDICAL CENTER.



Il centro, si occupa oggi di: Chirurgia generale, Dermatologia, Dietologia, Fisioterapia, Fisiatria, Gastroenterologia, Geriatria, Medicina del lavoro, Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitazione, Neurologia, Omeopatia e Agopuntura, Otorinolaringoiatra, Ortopedia, Cardiologia Pneumologia.



Alla Manager è affidato il compito di integrare la struttura con l’offerta di medicina estetica nel rispetto del manifesto “Inclusivirgo” del gruppo.

Giulia Mannina, nell’entusiasmo che la caratterizza quando sposa un progetto, e accogliendo INCLUSIVIRGO come filosofia di vita, si è già attivata per lo sviluppo di “Psicologia e guida motivazionale di assistenza e cura dell’obesità” e “Psicologia dei disagi domestici e sociali”, temi a volte sottaciuti ma che continuano ad essere una piaga sociale e che Virgo Cosmetics decide di finanziare per contrastarla.

A febbraio l’inaugurazione del reparto EAMC “Ethical Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery” altro fiore all’occhiello di Virgo Cosmetics Milano.



La DONNA dunque al centro delle politiche anti discriminatorie, la sfida che Giulia Mannina ha accettato ottenendo già i primi incoraggianti risultati.



Lugano, Svizzera - Milano, Italia