Prosegue la rassegna Armonie e suoni, l’appuntamento dello Spazio Teatro No’hma – Milano che porta sul palcoscenico di via Orcagna i migliori musicisti e i nuovi talenti della scena nazionale e internazionale.

Dopo il successo dalla band ungherese Sondorgo, che si è esibita lo scorso febbraio, in via Orcagna 2 arriva la musica di Javier Girotto, sassofonista e compositore tra i protagonisti più acclamati della scena jazzistica internazionale, nato a Cordoba nel 1965, ma di origini pugliesi, trasferitosi in Italia dall’età di 25 anni.

Mercoledì 20 e giovedì 21 marzo Javier Girotto sarà accompagnato da Marco Siniscalco al basso, Alessandro Gwis al pianoforte e Francesco de Rubeis alle percussioni. Insieme formano gli Aires Tango, gruppo nato nel 1994 da una idea di Girotto che si è ispirato alle proprie radici musicali per fonderle con le modalità espressive tipiche del jazz, creando un terreno musicale nuovo. Facendo esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla, Javier Girotto con Aires Tango arriva a un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per la natura improvvisativa sia per il continuo ricambio del materiale musicale.

Javier Girotto e Aires Tango festeggiano quest’anno tre decadi di musica e centinaia di palchi condivisi in festival e rassegne di tutto il mondo. Per questo anniversario è in registrazione un nuovo album intitolato “30” , il quindicesimo, e hanno organizzato un tour che li porterà in giro per l’Italia e che parte ufficialmente proprio dallo Spazio Teatro No’hma di Milano.

Le date di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a [email protected].

Spazio Teatro No’hma – Milano

Stagione 2023/2024 – In Viaggio

Armonie e suoni

Javier Girotto

Aires Tango 30

con Javier Girotto – sax soprano

Alessandro Gwis – pianoforte

Francesco Rubeis – percussioni

Marco Siniscalco – basso