A Pomeriggio Cinque, Taylor Mega si scontra con Claudia Letizia. La bellissima influencer è stata attaccata dalla regina del burlesque su Instagram: secondo l'attrice, la giovane influencer promuoverebbe un modello di corpo troppo magro per le nuove generazioni.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Claudia Letizia attraverso i suoi canali social aveva accusato la showgirl di "promuovere l'anoressia tra le sue fan" per via della magrezza e del fisico asciutto che ostenta nelle foto.

Non sono tardate ad arrivare le agguerritissime critiche del giovane influencer Federico Rutali, conosciuto ai molti per aver messo provocatoriamente all'asta la sua verginità, infatti attraverso le sue instagram story afferma: "Ho sentito nuovamente attacchi di body shaming e spero che la persona in questione capisca la gravità delle sue affermazioni. Dopo tante battaglie le persone dovrebbero capire che non possiamo permetterci di usare anoressica o obesa come insulto perché non sappiamo quali tipi di problemi una persona sta affrontando".

La regina del burlesque cosa risponderà alle accuse di body shaming?