L'assunzione di integratori prebiotici una volta al giorno ha un impatto positivo sui livelli di ansia.

Un nuovo studio ha rivelato che l'assunzione di un integratore prebiotico quotidiano migliora il benessere generale, riduce i sintomi dell'ansia e promuove una migliore salute intestinale.

I ricercatori del Surrey hanno esaminato se il consumo quotidiano di un integratore alimentare prebiotico potesse migliorare il benessere generale in un gruppo di giovani dai 18 ai 25 anni.

Lo studio ha scoperto che coloro che hanno ricevuto una dose giornaliera di prebiotici hanno migliorato il benessere mentale riducendo i livelli di ansia e hanno avuto una salute intestinale migliore rispetto al gruppo di controllo.

Ad essere sottoposto all'esperimento é stato un gruppo di 64 partecipanti di sesso femminile in buona salute senza diagnosi cliniche di attuali o precedenti stati di ansia. I partecipanti hanno ricevuto una dose giornaliera di galatto-oligosaccaridi prebiotici (GOS) o un placebo per 28 giorni.

Tutti coloro che sono stati coinvolti nello studio hanno completato sondaggi sulle loro esperienze di salute, inclusi umore, ansia e qualità del sonno e hanno fornito successivamente un campione di feci per l'analisi del sequenziamento del microbioma intestinale.

La dott.ssa Kathrin Cohen Kadosh del dipartimento di neuroscienze cognitive dello sviluppo presso l'Università del Surrey e responsabile del laboratorio di cervello sociale e sviluppo, ha dichiarato:

"Questa nuova ricerca segna un significativo passo avanti in quanto siamo stati in grado di dimostrare che possiamo utilizzare un integratore alimentare semplice e sicuro come i prebiotici per migliorare sia l'abbondanza di batteri intestinali benefici nell'intestino sia per migliorare la salute mentale e il benessere nei giovani donne."

Il dottor Nicola Johnstone, ricercatore dell'Università del Surrey, inoltre ha dichiarato:

"Questo è uno studio entusiasmante che riunisce diverse dimensioni nella ricerca sulla salute mentale; trovare effetti prebiotici in un gruppo sub-clinico mostra la promessa per la ricerca clinica traslazionale su più marcatori di salute mentale".