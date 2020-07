181 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 246.488. Oltre alla Lombardia (53 casi) oggi è la Campania, con 29 nuovi contagi, che sale all'onore della cronaca tra le regioni meno virtuose.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.609, 28 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 40 (5 in meno rispetto a ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 749 (9 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 11.820 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (24 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 198.756, in aumento di 163 rispetto al dato di lunedì.

Oggi i morti sono 12, con il totale dei decessi che arriva così a 35.123.



Aggiornamento. Sono 212 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore e non 181 come comunicato in un primo momento dal ministero della Salute. In precedenza non era stato inserito l'incremento di 19 casi in Sicilia, di 10 in Valle d'Aosta e di 2 nella Provincia autonoma di Bolzano.