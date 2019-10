Luca Fioretti non si ferma, ecco il prossimo obiettivo

Il Gladiatore continua a lavorare sodo in allenamento: secondo quanto riferito, il tortoretano avrebbe deciso di puntare tutto sulla Granfondo di Istria sabato 19 ottobre.

Il percorso prevede 127km e 1.380m di dislivello, decisamente adatto alle sue caratteristiche fisiche di passista veloce.





''Ormai l’asticella si è alzata, commenta l'abruzzese classe '84. Dopo il Mondiale di Poznan, voglio dimostrare che la maglia iridata non è arrivata per caso, ma è frutto di enormi sacrifici fatti in allenamento, e nella vita di tutti i giorni.

La vittoria alla Tre Valli Varesine mi ha dato tanto morale, perchè è stata inaspettata, la condizione fisica non era delle migliori , ma correndo d'astuzia, sono riuscito a vincere ugualmente, per questo sono molto contento.

Andrò ad Istria per vincere, cercando di portare a casa la terza vittoria stagionale, ovvero il secondo sigillo con la maglia di campione del mondo''.