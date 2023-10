In base a quanto ha reso noto l'Istat, nel 2022, 2,18 milioni di famiglie (cifra per difetto che rappresenta l'8,3% del totale della popolazione, rispetto al 7,7% del 2021) e oltre 5,6 milioni di individui (pari al 9,7%, valore in crescita rispetto al 9,1% dell'anno precedente) si trovano in condizione di povertà assoluta.

Un evidente peggioramento che l'Istat imputa in larga misura alla forte accelerazione dell'inflazione.

L'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 28,9%, mentre si ferma invece al 6,4% per le famiglie il cui nucleo è composto unicamente da italiani.

L'incidenza di povertà relativa si attesta al 10,9%, un dato che indica una sostanziale stabilità rispetto all'11% del 2021, mentre le famiglie sotto tale soglia sono 2,8 milioni.





A questo indirizzo è disponibile il dettaglio del report:

www.istat.it/it/files//2023/10/REPORT-POVERTA-2022.pdf