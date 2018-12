SUD PROTAGONISTA. Al Gambrinus conferenza stampa di presentazione del congresso fondativo del movimento

La politica deve ricominciare a proporre, non attaccare, a fare un'opposizione giusta, coerente e solidale con il popolo. Non c'è più spazio per i proclami e le propagande. È tempo di agire e salvaguardare il nostro paese da un Europa sempre più distante. È giunta l'ora di riprenderci ciò che è nostro cominciando dal sud! Riscattare una volta per tutte il meridione da anni di sfruttamento e soprusi e dare al popolo una vera alternativa a questo governo!

SUD PROTAGONISTA è l'unico movimento politico che fa della coerenza, del rispetto e dell'umiltà il proprio credo! Se si vuole provare a cambiare veramente, se si vuole dare una sterzata decisiva a questa politica fatta di approssimazione e improvvisazione il movimento Sud Protagonista e il suo segretario federale Salvatore Ronghi rappresentano l'unica vera, concreta, alternativa per un sud produttivo ed eccellente, che respinge l’assistenzialismo e punta sul lavoro, sulle infrastrutture e sulle imprese e a diventare baricentro economico della Macro Regione del Mediterraneo nell’Europa dell’identità e dei popoli. Sud Protagonista, presenta il congresso fondativo, un grande evento che si terrà a Napoli il 14 e 15 dicembre con la partecipazione di autorevoli esponenti della società e della politica nazionale e regionale”. Lunedì 10 dicembre alle ore 11,00 al Gran Caffè Gambrinus, in Piazza Trieste e Trento, a Napoli, terrà la conferenza stampa di presentazione del Congresso fondativo di “Sud Protagonista”. Parteciperanno le delegazioni delle Regioni Lazio, Abruzzo, Calabria, Puglia e Basilicata.

SUD PROTAGONISTA! L'ALTERNATIVA POSSIBILE!