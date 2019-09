M4M4CITA di White Skorpion supera le 120mila visualizzazioni su YouTube

M4M4CITA sta facendo impazzire davvero tutti per il suo sound molto estivo e orecchiabile oltre che per il suo stile del video decisamente reggaeton. Il singolo di debutto del 20enne artista fiorentino White Skorpion, pubblicato su etichetta Trap Lover e Visory Records con edizioni a cura di Thaurus Publishing (l’etichetta che ha lanciato il famoso rapper Sfera Ebbasta) – Visory Records – DFEdizioni, è stato prodotto da Joe C.

Pur essendo stata editata il 27 luglio, a stagione inoltrata, la canzone ha già superato le 130mila visualizzazioni su YouTube. Il testo del brano è presente su iGossip.it. Nel video della canzone figura un personaggio noto al pubblico di Canale 5: la web influencer ed ex concorrente di Temptation Island 2019 nonché ex concorrente di Miss Italia, Sabina Bakanaci.

Intanto White Skorpion è stato scelto come uno dei volti di Base12, il brand dello streetwear rigorosamente Italian Style fondato dai fratelli Fabio e Alessio Napolitano insieme con Christian Gasparoli.

Base12 nasce proprio con l’obiettivo di rappresentare un concetto dinamico e in continua collaborazione con le realtà emergenti del momento, mediante scambi di idee e vere e proprie partnership. Alla base di tutto c’è una filosofia legata al mondo dello streetwear a 360° con l’obiettivo principale di ricercare continuamente filoni, mode e tendenze contemporanee. Diventato ormai un lifestyle molto in voga tra gli adolescenti e giovani, Base12 è qualcosa di diverso, di unico e nuovo nel suo genere.

Base12 aprirà tre nuovi concept store entro la fine dell’anno. Gli altri store sono già presenti a Bologna, Riccione, Ibiza, Salerno, Fano, Perugia e Cesena.