Le immagini seguenti sono dedicate agli estremisti di destra che siedono, purtroppo, nei parlamenti di molti Paesi europei. Estremisti che il politicamente corretto, che paradossalmente viene da loro evitato quasi fosse una bestemmia, definisce sovranisti o primatisti, mentre banalmente sono semplicemente neofascisti o neonazisti... a seconda della loro collocazione geografica.





Abbiamo riflettuto se fosse il caso di mostrare il grido del naufragio, il dolore e la disperazione.

Abbiamo deciso di rendere pubblico quello che accade in quel tratto di mare perché i nostri occhi non siano i soli a vedere e perché si ponga fine a tutto questo subito. #Joseph pic.twitter.com/exny2hYi8q — Open Arms IT (@openarms_it) November 12, 2020



Le immagini si riferiscono al salvataggio effettuato l'11 novembre dalla Open Arms, il cui equipaggio, ha tentato di recuperare le circa 100 persone, tra cui dei bambini e un neonato, finite in acqua a causa del cedimento dell'imbarcazione che li ospitava.

L'operazione di salvataggio, una volta terminata, ha registrato 5 vittime, portate anch'esse a bordo della Open Arms. L'equipe medica ha assistito tutte le persone che i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi di medici e infermieri, anche un bimbo di 6 mesi non ce l'ha fatta: si chiamava Joseph e veniva dalla Guinea.

Per lui e per altri casi gravi era stata chiesta un'evacuazione urgente, che è stata effettuata alcune ore dopo per 6 persone.

Nella notte, la Open Arms ha soccorso un'altra imbarcazione alla deriva con 64 persone a bordo e adesso sul ponte della nave della ong spagnola ci sono 257 persone e i corpi senza vita di altre 5, a testimoniare che il "Mediterraneo è un cimitero senza lapidi".

Ritornando agli estremisti di destra, sempre "bardati" di tutti i simboli della cristianità di cui si professano paladini, perché adesso non ci inondano con i loro roboanti PAZZESCO, INCREDIBILE, ASSURDO... e altri attributi simili associandoli alla morte di un bimbo di 6 mesi? Perché non ci spiegano come i loro respingimenti in mare, la loro volontà nel non soccorrere chi è in difficoltà e sta per annegare dovrebbero fermare queste tragedie?

Attendiamo, per nulla fiduciosi, una spiegazione che finora non è stata mai fornita.