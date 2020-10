Sensibile l'aumento dei numeri del contagio da Covid con 2.844 nuovi casi, con 118.932 tamponi effettuati. Il totale dei casi sale così a 322.751.

Tutte le regioni hanno registrato nuovi contagiati ad esclusione di Valle d'Aosta e Molise, mentre sono dieci quelle che hanno superato i 100: Lombardia (393), Veneto (276), Piemonte (279), Liguria (162), Emilia Romagna (167), Toscana (197), Lazio (261), Campania (401), Puglia (111) e Sicilia (182).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 55.566 (ieri erano 53.997). Tra i positivi, 297 (3 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 3.205 (ieri 3.142) sono ricoverati con sintomi e 52.064 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 50.561).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 231.217 dai 229.970 di ieri. Oggi sono 27 i decessi, con il totale che sale a 35.968.