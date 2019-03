Fazio da Macron: persino un'intervista diventa un caso politico...

Le sentinelle del cambiamento dell'Italia hanno annunciato che domani alle 20:35, taccuino alla mano, saranno incollate davanti alla tv per annotarsi domande e risposte della "provocatoria" intervista di Fabio Fazio al Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron.

A sorpresa, il conduttore della trasmissione Che Tempo Che Fa ha reso noto sull'account Twitter del programma tv che nei giorni scorsi è andato all'Eliseo dove ha intervistato Macron e che l'intervista sarà trasmessa nella prossima puntata, quella di domenica 3 marzo.



In un Paese normale, ci si complimenterebbe con Fazio per lo scoop, in attesa di conoscere le dichiarazioni di Macron sui vari contenuti, di carattere politico e pratico, che in questo momento dividono Italia e Francia.

Ma non essendo l'Italia del cambiamento un Paese normale, gli estremisti di destra che siedono in Parlamento e sono al Governo e all'opposizione hanno accolto la notizia come una provocazione, anticipando già minacce e sconquassi nel caso in cui nell'intervista si parli di Elezioni europee e Governo italiano, temi etichettati come "invasioni di campo".

E perché diavolo allora Fabio Fazio sarebbe dovuto andare all'Eliseo ad intervistare Macron? Per farsi dare la ricetta delle Madeleine?

No! Ce lo spiega la leader di Fratelli d'Italia in questo video postato su Facebook:



Infine, sempre da parte dei rappresentanti del cambiamento, si è anche sottolineato l'inopportunità del fatto che un non giornalista intervistasse un politico... dopo che a Che Tempo Che fa, da anni, i politici di destra e sinistra si sono alternati sulla sedia dedicata all'ospite di turno!