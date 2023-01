Il numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia sta diminuendo rispetto alla settimana precedente. Ci sono meno pazienti negli ospedali e meno posti letto occupati sia nei reparti medici che in terapia intensiva.

È importante però continuare a seguire le misure di prevenzione, come l'uso della mascherina, la ventilazione degli ambienti, l'igiene delle mani e evitare assembramenti. Anche vaccinazioni e richiami sono importanti per proteggere le persone più vulnerabili e anziane e per mantenere un'alta risposta immunitaria.

Questo il riassunto del monitoraggio settimanale Covid-19 da parte della Cabina di Regia relativo alla settimana dal 16 al 22 gennaio 2023.