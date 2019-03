Silvio Carrano: Kiss My Wall 2019... la release n.100 della sua label Total Freedom

Arrivare alla centesima uscita per una label, per un'etichetta discografica, è sempre un traguardo importante. Si passa da esperimento e realtà personale a creatura musicale vera e propria.

"Kiss My Wall 2019", il 100esimo disco che Silvio Carrano pubblica sulla sua Total Freedom rappresenta quindi davvero un momento importante per il dj producer pugliese. "Ho deciso di pubblicare un 'refresh' del disco che mi spinse ad intraprendere questa avventura", racconta Silvio Carrano. " 'Kiss My Wall' è uno tra i miei dischi più particolari: nessuna delle label con cui lavoravo anni fa ci credeva, io invece si. Per questo decisi di auto produrmi sotto lo stesso marchio del mio radio show. Questa uscita rappresenta un re-start, un nuovo inizio".

Silvio Carrano, uno dei dj simbolo di Musicaeparole, da tempo collabora pure con Kumusic e ha le idee ben chiare sul futuro della sua label, Total Freedom. "Non devo mai perdere mai di vista la motivazione che mi ha spinto a creare questo progetto. Vorrei insieme al mio team di lavoro guardare al futuro con la voglia di dare libertà d'espressione ai più talentuosi producer emergenti di tutto il mondo"

