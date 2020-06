Noi per Napoli Show approda in Tv,sull’emittente Campania Felix Tv con un Salotto televisivo in cui la lirica o meglio il duo lirico,questa la novità,composto dal soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli, rappresentanti dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, ogni settimana incontrano artisti, musicisti ,poeti,pittori, scultori, giornalisti, personaggi della cultura, dell’attualità, del sociale, dello spettacolo dell’imprenditoria ed artigianato che, intervistati, raccontano le loro storie, alternate a dei magici momenti musicali e di bel canto.

Un programma quindi ideato e curato dalla vivacità e freschezza dei due artisti lirici partenopei, noti a livello nazionale ed internazionale, essendosi distinti con continuità per la loro opera di diffusione universale del bel canto e dell’opera lirica, rendendola accessibile veramente a tutti nei luoghi storici più conosciuti e meno di Napoli e della Campania ed in molte città italiane ed estere.

Condivide questa esperienza con loro l’esperta di comunicazione e marketing della KG design+ marketing Chiara Vitale,curando la rubrica ”Intrecci di storie” dedicati al mondo dell’imprenditoria e dell’artigianato.

Noi per Napoli Show si vuole qualificare come un’occasione di incontro costruttivo, un momento di riflessione, di dialogo, scambio di risorse, esperienze, spunti, suggerimenti sui più grandi temi dell’attualità in tutti i suoi aspetti di Napoli, in cui ogni ospite porta il suo contributo, presentando la propria arte, una condivisione quindi di esperienze, emozioni, passioni coinvolgente non solo per chi interviene in studio ma anche per il pubblico che assiste da casa.

La messa in onda è partita con la puntata 0 che ha visto la partecipazione della scrittrice e giornalista Maria Cuono, il M° flautista Marco Covino,il cantautore Peppe Cirillo, la percussionista Arianna Morabito, la Dott.ssa Edda Cioffi,psicologa, giornalista, presentatrice, Massimiliano Verde, Presidente dell’Accademia di lingua e cultura della città di Napoli proseguirà con un appuntamento ogni settimanale il mercoledì alle ore 21 con tanti altri artisti, personaggi della cultura, dello spettacolo sui canali 210 • 613 • 689 del digitale terrestre Campania Felix Tv.

Leitmotiv della trasmissione è la ”domanda finale” che il soprano Olga De Maio rivolge a tutti gli ospiti: ”Cosa speri?”, sulla ”speranza“,una delle parole chiave di Noi per Napoli Show, foriera di positività e fiducia che devono illuminare le esistenze di tutti!

Un ringraziamento doveroso va alla redazione di Campania Felix tv, tecnici,registi ed al direttore Raffaele Carlino che collaborano.



Chi volesse partecipare a Noi per Napoli Show può scrivere a:

noipernapoliart@gmail.com

oppure chiamare o scrivere su w.app al numero 351 5332617 Associazione Culturale Noi per Napoli 339 4545044 oppure

KV design+marketing 320 8680320