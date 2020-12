In un periodo in cui tutto è instabile ed il precariato condiziona le vite dei più, c'è chi, alla pandemia fa fronte e reagisce innalzando scudi.

Come il giovane Fashion Stylist partenopeo Claudio Di Gennaro, che con audacia e uno spiccato disprezzo del pericolo sceglie proprio al fine di questo, inspiegabile, VentiVenti per pubblicare il suo primo libro d'autore.

"[...]Ne ho proprio sentito il bisogno, il bisogno di fare qualcosa, di reagire alla negatività ed alle costrizioni imposte da un virus ed ho cosi deciso di dare forma a quello che era un mio progetto ormai da tempo".

ZERO MOTIVI PER NON ESSERE FASHION pubblicato da Edizioni Terra Marique è il suo primo libro. Un romanzo autobiografico che esprime un duplice bisogno, sia quello di spiegare ai più giovani, alla cosiddetta Generazione Alfa che il lavoro dello Stylist non si ferma allo SwipeUp! su un social, bensì è anche artigianato, ricerca e studio sia quello di spiegare che ciò che è diverso da se stessi non è mai un male.

"[...] Ho scelto proprio questo anno per pubblicare il libro perchè nel mio piccolo voglio mandare un messaggio, le difficoltà che si incontrano nella vita non sono per forza negative, talvolta possono essere usate come input per cambiare strada... creare un nuovo punto di vista."

Di fatto Claudio nel suo libro spiega proprio di come dinanzi ad una difficoltà bisogna far fronte, raccontando di come ha iniziato a lavorare con le più famose starlette dello spettacolo viaggiando tra Tv e Cinema proprio perché da giovanissimo non si è fermato ad un No.

Il libro "Zero motivi per non essere fashion" sarà presto on line sulle maggiori piattaforme e-commerce come Amazon ed IBS dove è possibile la preordinazione.