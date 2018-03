Elephant Party by NerveStrain

… Molto tempo fa ho creato un passaggio in un luogo inimmaginabile. Per anni sono stato lo spettatore silenzioso dei loro brividi, sempre in attesa: ora il momento è arrivato…

Elephant è la one night creata dai NerveStrain, dj duo campano protagonista nella scena clubbing internazionale. Il sound di Elephant copre tutte le diverse sfumature della house e della tech house, un ritmo sinuoso che i NerveStrain propongono in mezzo mondo con i loro dj set e i loro dischi, collaborando tra l'altro con Kumusic, altra realtà italiana di livello internazionale.

Ma una one night che si rispetti non è fatta solo di musica: i flyer, i video e i teaser online creano attesa e mistero, le scenografie fanno il resto creando meraviglia in chi entra nel club. Poi, quando la musica parte, il pubblico diventa protagonista, grazie anche alla suggestione di origami che, mescolandosi alle luci dei club, rappresentano la leggerezza l'estro e la spensieratezza di un party unico.

Il merchandising del party, davvero particolare (cappellini, t-shirt, portachiavi, palloni giganti, etc) è perfetto per ricordare la magia d'una notte difficile da dimenticare. Elephant ha già preso vita con successo in alcuni dei più importanti club italiani tra cui Qi Clubbing - Erbusco (BS), Africana - Praiano (SA), Isola Beach - Porto Cesareo (LE), Zucchero e Cannella - Ascea (SA), Shed Club Busto Arsizio (VA) e Sky and Sand - Palermo.

