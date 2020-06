Nata per iniziativa di Isabel Stasi (con un passato da modella ma anche attrice, scrittrice ed imprenditrice nel settore dell'entertainment), ed attualmente gestita dalla stessa Isabel Stasi - in veste di General Manager e titolare delle pubbliche relazioni - con la collaborazione di Flavio Zinni e Matteo Di Viesti (rispettivamente Manager di Produzione e Direttore Amministrativo), la Società "RM Production" si sta mostrando particolarmente attiva e dinamica in questo periodo di sostanziale paralisi che investe - a causa dell'emergenza sanitaria per il "Covid 19" - tutto il settore dello spettacolo e dell'organizzazione di eventi.

Nel confronto con altre Agenzie di produzione e management artistico, "RM Production" sta acquisendo una sempre maggiore visibilità in termini di professionalità ed immagine suscitando un crescente interesse tra addetti ai lavori ed operatori del settore: se - in origine - la "mission" di Isabel Stasi e dei suoi collaboratori appariva prevalentemente orientata alla valorizzazione di talenti emergenti nel mondo della musica e dell'intrattenimento, numerosi sono ora anche i protagonisti più affermati nell'ambiente dello spettacolo che (pur essendo già professionalmente conosciuti ed apprezzati) guardano alla "RM Production" come soggetto innovativo a cui fare riferimento per nuove ed originali iniziative artistiche.

Ricordiamo peraltro che nella "scuderia" di Isabel Stasi e Flavio Zinni sono oggi presenti - in qualità di artisti contrattualizzati o collaboratori esterni - personaggi la cui notorietà ed indiscusso prestigio non hanno bisogno di presentazioni: si pensi ad esempio al Maestro Vince Tempera (il cui posto d'onore è assicurato - nella storia della musica italiana del dopoguerra - dalla sua attività di autore di composizioni memorabili e dall'inventiva con cui ha saputo dar vita a sigle di successo per programmi televisivi, oltre che dal ruolo di Direttore d'orchestra svolto in più occasioni anche al Festival di Sanremo) oppure a Pietruccio Montalbetti (co-fondatore e "leader" dello storico gruppo musicale "I Dik Dik", al fianco di "RM Production" - nei mesi scorsi - anche nella promozione di un'importante iniziativa benefica a favore del reparto di Oncologia Pediatrica presso l'Ospedale "San Matteo" di Pavia) o - per citare altri nomi noti - Gabriele Sbattella (il celebre "Uomo Gatto", campione in quiz televisivi come "Sarabanda" e - più recentemente - "Caduta libera") o ancora il giovanissimo cantante "rap" emiliano - affetto da "Sindrome di Down" - Marco Baruffaldi (che commosse il pubblico televisivo nel 2018 partecipando a "Tu Sí Que Vales" e conquistando il diritto di accesso alla semifinale in quell'edizione del programma).

E proprio nei mesi di "lockdown" - e conseguente paralisi di qualsiasi attività artistica nell'ambito di spazi sperti pubblico - a "RM Production" si sono avvicinati altri esponenti di primo piano che - in un'epoca più o meno recente - hanno lasciato un'impronta di sé nell'ambiente della Tv, della musica e dello spettacolo. Potremmo citare, tra gli altri, Franco Fasano (autore di canzoni memorabili come "Ti lascerò", "Mi manchi" o "Regalami un sorriso" oltre che di brani di successo per lo "Zecchino d'Oro" come "Il Katalicammello" o "Batti cinque!" come pure di sigle per cartoni animati e serie televisive per bambini come "Calimero", "Beethoven" o "Piccoli problemi di cuore") oppure un autentico mito della musica italiana come Bobby Solo (vincitore di due Festival di Sanremo ed interprete di indimenticabili "evergreen" come "Una lacrima sul viso" o "Zingara") o ancora Francesca Alotta (vincitrice nel 1992 del Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano, interpretato insieme ad Aleandro Baldi, "Non amarmi") o un veterano del cabaret quale Pino Campagna (uno degli "storici" protagonisti e mattatori di "Zelig" ).

Nella fase più acuta della grave emergenza socio-sanitaria per il "Covid 19", la Società di produzione e spettacolo di Isabel Stasi si è mostrata sensibile - in più occasioni - alle esigenze di comunicazione derivanti dall'urgenza di coinvolgere l'opinione pubblica in atti concreti di solidarietà ed altruismo a favore del bene comune: si pensi ai diversi appelli di cui la stessa Isabel Stasi è stata promotrice - in collaborazione con l'AVIS - per la donazione di sangue, oppure ai videomessaggi online dell' "Uomo Gatto" per la ricerca di medici ed operatori sanitari in grado di rendersi disponibili a fronteggiare l'emergenza per il diffondersi a macchia d'olio dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva.

Nelle settimane di forzata quarantena che hanno caratterizzato - a partire dallo scorso marzo - questi primi mesi del 2020, "RM Production" si è costantemente organizzata per assicurare ad artisti e collaboratori una costante presenza al loro fianco dando vita a frequenti "video-chat" in diretta "streaming" (o veri e propri "mini-format" di interviste e spettacolo) attraverso i vari "social' o piattaforme digitali.

Un esempio particolarmente brillante di "format" online è attualmente rappresentato - ad esempio - da "900 The Web Show", un "mini-contenitore" della durata complessiva di circa 15 minuti (strutturato in più puntate e condotto nello Studio virtuale da Flavio Zinni) nel quale gli artisti e collaboratori di "RM Production" si presentano al pubblico proponendo una breve "performance" tratta dal rispettivo repertorio. "900 The Web Show" ha potuto contare, sin dalla sua prima puntata, su oltre 10.000 visualizzazioni complessive nelle diverse piattaforme. Analogamente, in questi stessi mesi, "RM Production" ha mandato in onda ogni giovedì sera - in diretta "streaming" - "Quattro Chiacchiere da Bar" (uno spazio di confronto in cui vengono affrontati e dibattuti importanti temi di attualità, anche sul piano dell'impegno sociale) e - ogni lunedì - l'originale "talk show" denominato ironicamente "Tolc Sciocco" (un "format" tra il serio ed il faceto - il cui protagonista centrale è il cabarettista Mimmo Groove - nel corso del quale si confrontano idee ed opinioni di imprenditori e rappresentanti di varie aree professionali e produttive, delineando i possibili scenari che caratterizzeranno le dinamiche dell'economia nella fase successiva all'emergenza da "Covid 19").

Tutto ciò ha indubbiamente rappresentato, in quest'ultimo periodo, un buon biglietto da visita ed un positivo auspicio in vista dei nuovi "format" televisivi che la Società di Isabel Stasi sta già preparando per un prossimo futuro e la cui realizzazione avverrà quando si potrà finalmente tornare all'organizzazione di eventi aperti al pubblico e - soprattutto - verranno consentite le registrazioni in Studio di nuovi programmi televisivi.

Tra i Progetti in cantiere, in particolare, merita una menzione il nuovo "format" comico e cabarettistico che - ricalcando le orme di un famosissimo programma televisivo degli anni '80 - verrà trasmesso in più puntate da diverse emittenti (tra cui una primaria rete Tv nazionale).

E non dimentichiamo le collaborazioni avviate - in campo musicale - da "RM Production" con le etichette discografiche indipendenti "Biz Record" (il cui "deus ex machina" è il produttore e Dj Alessandro Alosi, che in questi mesi sta promuovendo il nuovo singolo - "La indovino con una" - di cui è protagonista l' "Uomo Gatto") e "Geco Sound Italia" (Casa discografica, quest'ultima, gestita dal cantautore Tony Taurisano).

Essendo comunque imminente una ripresa (soprattutto nel periodo estivo) degli eventi e spettacoli dal vivo, pur nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sanitaria, "RM Production" si prepara ora ad un pieno rilancio delle proprie iniziative (e ad una rinnovata attività di valorizzazione delle proprie risorse artistiche) al di là di qualsiasi dimensione - o schema - meramente virtuale.