Social media, il nostro identikit

I cacciatori di teste, ossia chi seleziona il personale o chi sceglie un professionista, ne controlla il curriculum sui social.

Il 37% degli intervistati dichiara di cercare dfati su una persona su Google; il 30% controlla la sua presenza sui social; il 29% analizza il profilo LinkedIn...

Si utilizzano gli account Instagram e Facebook per valutare una persona per confrontare che ciò che ha scritto sul proprio cv corrisponda alla realtà.

Le piattaforme Instagram e Facebook sono una miniera di informazioni. I commenti, i post pubblicati, i follower... forniscono indicazioni sulla personalità, gli interessi ed il modo di comunicare di una persona.

Molte aziende, prima di assumere un dipendente, non si limitano al colloquio o ai lavori già svolti, ma vogliono conoscere meglio e capire la persona che hanno davanti.

Mentre i primi due social, con immagini, hobby, interessi nel tempo libero possono dare indicazioni sulla personalità, twitter è importante per capire come una persona si rapporta all'attualità, chi siano le sue fonti e come interagisce con le altre persone.