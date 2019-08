DEBORA SCALZO scrittrice di successo alla conquista del mondo della monda con DStyle Group di Domenico Auriemma

Debora Scalzo, conosciuta al grande pubblico come scrittrice di successo, autrice di testi di canzoni, art director e sceneggiatrice cinematografica, approda nel campo della moda come dichiara lei stessa "in punta di piedi", in collaborazione con la Dstyle Group, il grande Domenico Auriemma (stilista di occhiali luxury di star come Lady Gaga, Rihanna, Paris Hilton e tantissimi altri), vincitore del prestigioso Certiluxe Award.

La collezione firmata: Dstyle for Debora Scalzo Collection è stata presentata in anteprima mondiale lo scorso 29 aprile, durante l'Arab Fashion Week di Dubai, accolta con successo è già amata da tanti artisti del panorama musicale e cinematografico italiano e non solo. Una collezione dedicata a chi ama sognare e vive di passione. La moda che si unisce alla scrittura e ne nasce il connubio perfetto.



Com'è nata la collaborazione con Dstyle?

E' nata circa un anno e mezzo fa, da una profonda stima reciproca e bellissima amicizia che ci lega. Abbiamo voluto unire le nostre idee e creare una splendida collezione dedicata a chi ama sognare e vive di passione, proprio come noi.

Perché hai scelto di cooperare proprio con Domenico Auriemma?

Perché Domenico, oltre al grande maestro, al grande sarto di occhiali di star internazionali è un uomo fantastico grande professionista. Un uomo solare, genuino, una persona umile e per bene. Sarò sempre grata a lui per questo sogno avverato. Lui ha creduto in noi, al nostro progetto, aver presentato in anteprima mondiale durante l'Arab Fashion Week di Dubai, la nostra collezione: "Dstyle for Debora Scalzo Collection" è stata un emozione indescrivibile, che porterò per sempre nel mio cuore. Domenico è un uomo che si è creato da solo, con tanti sacrifici e meritocrazia, siamo uguali in questo. Entrambi sappiamo dare il giusto valore ad ogni progetto e investimento fatto insieme.

Come mai consigli di indossare Dstyle?

Perché indossare Dstyle significa indossare la qualità. Sono occhiali gioiello, occhiali preziosi, interamente realizzati a mano da Domenico, con prodotti di alta qualità, certificati "Certiluxe" e "Swarovski". Ma soprattutto, ci tengo a ribadire e ricordare più volte, sono occhiali "Made in Italy". Orgoglio italiano nel mondo.

Prossimi progetti in partnership?

Molti progetti importanti che vedranno la luce tra fine 2019 - inizio 2020 e che porteranno la nostra collaborazione in giro per il mondo. Ma soprattutto, prossimamente l'uscita della nostra linea maschileb "Desca Man", già indossata in anteprima nazionale ed estera da grandi artisti come: Tiromancino, Michele Rosiello e Cristian Cocco.

Tuoi progetti personali che bollono in pentola per il lavoro?

In primis lo spettacolo con il grande Cristian Cocco: "Quello che le donne..dicono", scritto e diretto da Cristian, prodotto dalla Aiò Produzioni e sotto la mia direzione artistica. Finalmente inizieremo il tour a fine 2019, nei più importanti teatri italiani. Uno spettacolo ironico e profondo dedicato alle donne, con un messaggio importante: "dietro ad ogni grande uomo c'è sempre una grande donna". Un'altra bellissima collaborazione con la favolosa attrice Giulia Salemi "Julie" (protagonista della serie tv tanto amata dai giovanissimi "Miracle Tunes", in onda su Cartoonito) e altri progetti in corso, che ben presto vedranno la luce, inerenti al cinema e alla moda.