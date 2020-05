L'ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha fatto sapere che si procederà al rimborso delle giocate in ABBONAMENTO per le estrazioni non effettuate durante l'emergenza Coronavirus, per quanto riguarda Lotto e 10eLotto.

Le estrazioni interessate vanno dal 24 marzo al 14 aprile 2020. L'Agenzia comunicherà in un secondo momento le modalità di rimborso.

Le giocate oggetto di rimborso non possono essere in alcun modo valide per concorsi diversi da quelli relativi alla data indicata sui biglietti.