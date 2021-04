Il numero di morti di Covid-19 nel mondo dall'inizio della pandemia ha superato i 3 milioni, secondo il sito web Worldometer che si occupa di dati statistici.

I decessi causati dal coronavirus secondo Worldometer sono stati finora 3.011.440, i contagi 140.499.889, i guariti 119.320.746.

I casi di contagio al momento attivi sono 18.167.703, in massima parte (99,4%) non gravi, mentre i restanti 107.050, pari allo 0.6%, riguardano pazienti in condizioni critiche.

Dei 122.332.186 casi risolti, il 2%, pari a 3.011.440, ha avuto un esito fatale. Un terzo dei decessi ha riguardato l'Europa come confermato dall'Oms nei giorni scorsi.

E a proposito di Oms, venerdì il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing incentrato su Papua Nuova Guinea e la regione del Pacifico occidentale, ha dichiarato che il numero settimanale di nuovi casi COVID a livello globale è quasi raddoppiato negli ultimi due mesi, avvicinandosi al tasso più elevato mai visto finora durante la pandemia.