Sinergia con le attività commerciali a condizione che ciascuno faccia la propria parte: è quanto Sindaco e Assessore allo sviluppo economico hanno ribadito nel corso della riunione di questa mattina a palazzo dell’Aquila con i ristoratori. Uno scambio di opinioni, che l’Amministrazione intende avviare – come ha spiegato l’Assessore Maurizio Capone – con tutte le categorie merceologiche, tant’è che la prossima settimana vi sarà la riunione con i commercianti del settore abbigliamento e poi con gli albergatori.

«Massima disponibilità – ha detto Capone – ma al tempo stesso è giusto che il Comune non venga visto come avversario perché pretende il rispetto delle regole o il pagamento dei tributi». Questioni affrontate dal Sindaco Midili, il quale ha ricordato la disponibilità dell’Amministrazione nell’assicurare proprio ai ristoratori il servizio di ritiro dei rifiuti tutti i giorni, senza ulteriori aggravi di costi per gli stessi, il mantenimento, quando scadrà la deroga della gratuità, della tassa sul suolo pubblico al minimo, annunciando anche una serie di iniziative per migliorare l’appeal della città, specie nella prossima stagione estiva per dare a tutti la possibilità di lavorare in modo produttivo.

«Siamo per riconoscere i vostri diritti, ma anche che siano rispettati dei doveri, quali il pagamento dei tributi, riferiti agli anni prima del Covid (anche perché è possibile la rateizzazione, come ha ricordato l’Assessore Roberto Mellina, presente all’incontro) o anche di alcune regole, quali ad esempio, i limiti per lo svolgimento dell’attività musicale o ancora altre situazioni che sino ad ora sono state “gestite” in maniera troppo individuale, a scapito degli interessi collettivi».

Inizio di settimana con dati sostanzialmente stabili a Milazzo: secondo quanto riportato dalla piattaforma dell’Usca i positivi sono 911, nove in più rispetto a sabato, quando si era registrata una diminuzione di ben 60 unità.