La Roma è al lavoro per la realizzazione di progetti già intrapresi precedentemente all'emergenza coronavirus e avrebbe già individuato i sostituti nella difesa per sostituire Smalling che dovrebbe ritornare allo United per fine prestito.

Il Presidente della Roma James Pallotta sembrerebbe aver accantonato l'idea di vendere la squadra giallorossa e si sarebbe gettato così a capofitto nella prossima campagna di calciomercato.

Junior Firpo e Jean Clair Todibo, giovani promesse del Barcellona, io candidati più accreditati a sostituirlo.