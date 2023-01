Il nuovo lavoro musicale del cantante Angelo Famao uscirà su tutte le piattaforme Sabato 28 Gennaio 2023 alle 14:00. E’ tanta l’attesa.

Dopo il successo di "Tu si a fine do munno", il 28 gennaio 2023 uscirà il nuovo singolo intitolato "R’IND A STU CORE" del cantante Angelo Famao.

Angelo Famao, siciliano, classe 1996, seguitissimo anche sui social, sta riscuotendo sempre più successo raggiungendo un vasto pubblico di ogni fascia d’età. Il pezzo che lo ha fatto salire alla ribalta è la canzone intitolata "Tu si a fine do munno", pubblicata l'8 marzo 2018 che, ad oggi, vanta oltre 90 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 30 milioni di ascolti su Spotify e che, inoltre, per le vendite ottenute è stato premiato con il “disco d’oro” dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Numeri, questi, che certificano la fama dilagante del Cantante sia in tutto lo stivale che all’estero. Tantissimi i fan dell’artista, tra questi molti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e calciatori di caratura internazionale.

Tornando al discorso prettamente musicale, oltre al brano "Tu si a fine do munno"che gli altri successi dall'artista sono: "Se mi dai il cuore", pubblicata su YouTube il primo febbraio 2019 e che vanta oltre 17 milioni di visualizzazioni; "Hey bella", pubblicata il 27 ottobre 2018, che ha all'attivo oltre 14 milioni di visualizzazioni.

Tutti i più grandi successi di Angelo Famao sono stati prodotti dalla BlueMusic di Catania che, con innovazione ed intuizione, da anni produce e lavora al fianco di importanti artisti.

Il cantante, forte del successo ottenuto sui social e su YouTube con i suoi singoli, ha concluso la scorsa estate un tour in Italia, toccando quasi tutte le regioni, con circa 50 concerti, in altrettante città, registrando ovunque migliaia di presenze e “soldout”.

I successi ottenuti fino ad ora rappresentano per Famao un continuo stimolo artistico in grado di alimentare nuove idee e progetti musicali.

Il cantante spiega che dietro ai grandi risultati raggiunti vi è un grande lavoro e forte spirito di sacrificio.

Un ringraziamento particolare va all’AF production e alla Carracillo Spettacoli per il lavoro manageriale svolto. È vasta ed ampia la struttura organizzativa che sta dietro alla gestione di un artista, pertanto è doveroso dare risalto a tutti coloro che hanno

creduto e continuano a credere in me impegnando le proprie forze, quotidianamente, per portare avanti il mio progetto artistico.

Sabato 28 Gennaio 2023 è prevista l’uscita del nuovo brano intitolato "D'Int a Stu Core".

L’attesa da parte di fan e follower è tanta, non ci resta quindi che mettere un promemoria e darci appuntamento per Sabato 28 Gennaio 2023 alle ore 14:00 sul canale ufficiale YouTube di ANGELO FAMAO